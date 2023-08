¿Te lo perdiste? Lo más relevante de las celebridades esta semana

La semana estuvo llena de varias revelaciones de las celebridades, entre lanzamientos musicales, finales de realities famosos y nacimientos de bebés.

Ha sido una semana llena de mucha información del mundo del entretenimiento, la semana inició con que Wendy Guevara ganó el reality show La Casa de los Famosos México, primera temporada, así como también el estreno de la telenovela Nadie como tú, y la llegada del reality Hotel VIP. En tanto, Manu Nna fue el eliminado de este domingo de MasterChef Celebrity; eso por la parte de la televisión abierta.

Aunque también destacaron otras noticias como el divorcio de Britney Spears tras 14 meses de matrimonio con Sam Asghari.

También llegó a la gran pantalla la película de Blue Beetle, uno de los estrenos más esperados de DC.

Por otro lado, María Félix tiene su propia muñeca Barbie, la cual arrasó en ventas.

Y Madonna anunció nuevas fechas de su gira mundial; además, actualizó las reprogramadas en México, luego de que se atrasaron sus presentaciones por problemas de salud.

¿TE LO PERDISTE?

Miley Cyrus rompe silencio musical

Luego de varios meses de lanzar su álbum Endless Summer Vacation y sonar en todos lados con su tema Flowers, Miley Cyrus tiene un nuevo lanzamiento musical con el que promete sorprender a todos sus fans.

La actriz y cantante está lista para que sus seguidores escuchen su nueva canción llamada Used To Be Young, la cual promete dar mucho de que hablar.

El nuevo tema de Miley se estrena el 25 de agosto.

Selena Gomez anuncia nueva canción

La que también anunció nueva música es Selena Gomez, quien ha estado sin estrenar nuevos temas desde hace varios meses. Su último éxito data de finales del 2022, se trata del tema Calm Down.

A través de redes sociales, Selena reveló que el 25 de agosto sale el tema Single Soon.

Con mensaje y una serie de fotografías, la protagonista de Only Murders in the Building, reveló:

"Todos ustedes han estado pidiendo por nueva música desde hace tiempo. Ya que no he terminado de trabajar con SG3 (tercer álbum de estudio), quería lanzar una canción un poco divertida que escribí hace mucho, es perfecta para el fin del verano", se puede leer en el texto escrito por la intérprete de Lose You To Love Me.

Ashley Olsen es madre a los 37 años

La empresaria y exactriz, Ashley Olsen se convirtió en madre en secreto hace meses, sorprendiendo a todo el mundo con su habilidad para ocultar su embarazo de la prensa.

Fue en TMZ que se dio a conocer que Ashley y su esposo, Louis Eisner, le dieron la bienvenida a su hijo hace unos meses en Nueva York. Se informó que el pequeño lleva por nombre Otto.

Ashley es recordada por trabajar en varias series y películas, junto a su hermana gemela, quienes formaron la dupla conocida como Mary-Kate.

Cabe señalar que su hermana menor es la también actriz Elizabeth Olsen, famosa por aparecer como la Bruja Escarlata en Marvel.

Kit Connor habla sobre su sexualidad

El protagonista de Heartstopper, Kit Connor, habló en una nueva entrevista sobre las especulaciones que lo obligaron a salir del closet.

En una entrevista retomada por Just Jared que el actor ofreció para Interview, Connor dijo que "fue decepcionante".

"Me pareció muy decepcionante, especialmente por mi edad, aunque no creo que deba ser algo de lo que se especule a ninguna edad. Tenía muchas ganas de tener ese límite. Era mi información privada y mi vida personal lo que quería guardar para mí. Así que estaba un poco frustrado conmigo mismo por ceder", señaló, pues el actor fue prácticamente obligado a revelar su orientación sexual.