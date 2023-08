El Poder Azul sucumbe a La Laguna; hoy se estrena Blue Beetle

Dentro de los universos de Marvel y DC existen diversos personajes latinos que han sido partícipes de importantes batallas en las historietas, series, películas o videojuegos.

Uno de ellos es Blue Beetle, quien estrenará su primer largometraje hoy en todos los cines de la Comarca Lagunera.

En el álter ego de "Jaime Reyes", el personaje es un joven que descubrió al Escarabajo Azul, traje y ente que le permite luchar contra el crimen y viajar por el espacio, además de contar con habilidades sorprendentes. Ha sido miembro de los Jóvenes Titanes.

En el filme del Universo Extendido de DC, mismo que costó 120 millones de dólares, Xolo Maridueña es el encargado de dar vida a "Reyes".

Cabe destacar la presencia en la trama de los mexicanos, Damián Alcázar y Adriana Barraza. Complementan el elenco Susan Sarandon, Harvey Guillén y Bruna Marquezine.

En la película dirigida por el boricua, Ángel Manuel Soto, "Jaime Reyes", recién graduado de licenciado, regresa a casa lleno de aspiraciones para su futuro, pero descubre que su hogar no es exactamente como lo dejó.

En su búsqueda por encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando "Jaime" se encuentra inesperadamente en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: el Escarabajo misma que lo hará poderoso, pero que también le generará múltiples enemigos.

Hace unos días, Ángel Manuel Soto presentó la película en la Ciudad de México. El elenco no pudo venir por la huelga de actores y escritores que se ha extendido en Hollywood.

"Me hubiera encantado que todos estuvieran aquí, pero espero que los haya representado dignamente. Por el momento lo más importante es apoyar a nuestros actores y escritores porque sin ellos no se pueden hacer películas, hay que demostrar que son importantes y que las luchas no son en vano", dijo a la prensa.

Como latino, Ángel Manuel creció con la cultura del entretenimiento mexicano, en su cinta hace referencia a programas de la televisión nacional que hoy son parte de la cultura popular.

"No soy mexicano, pero me crié con televisión, cine y música mexicana y aunque nos separan millas de distancia, yo creo que algo que encontramos el escritor y yo, que es contemporáneo conmigo, y voy a decir su nombre porque está en huelga, pero me hubiese gustado que estuviera aquí, Gareth Dunnet-Alcocer, ambos nos criamos viendo al Chapulín Colorado, por eso queríamos rendirle homenaje", dijo.

Semanas atrás, Damián Alcázar envió un comunicado, en el que habla de su participación en el filme; encarna a "Alberto Reyes", familiar de "Jaime".

"Blue Beetle es una fusión única de ciencia ficción y valores tradicionales latinos, en la que Ángel Manuel Soto, el director caribeño, explora los mundos de DC y la familia mexicana de una forma apasionante y sorprendente", comentó.

El actor de cintas como La dictadura perfecta y El infierno dio a conocer que Blue Beetle, sin duda, empoderará a la comunidad latina.

"Se trata de una épica superproducción que habla del amor y cultura latinoamericana, lo que marca una diferencia enorme dentro de las películas de este corte", informó.

Debido a que los actores no pueden hacer promoción del filme por la huelga, diversas asociaciones latinas están difundiendo el estreno de Blue Beetle.

Elenco

En la cinta participan:

*Xolo Maridueña

*Bruna Marquezine

*Belissa Escobedo

*Susan Sarandon

*Adriana Barraza

*Damián Alcázar

*Harvey Guillén