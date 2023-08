Documentos revelan que Sam Asghari quiere manutención conyugal tras divorcio con Britney Spears

Britney Spears y su esposo Sam Asghari se separaron hace casi tres semanas, y él pide manutención conyugal y el pago de los honorarios de sus abogados en el divorcio, según documentos judiciales.

Asghari, de 29 años, presentó su petición para disolver su matrimonio de 14 meses con la superestrella del pop de 41 años en la corte del condado de Los Ángeles el miércoles por la noche.

Como la gran mayoría de los que solicitan el divorcio en California, argumenta diferencias irreconciliables como la razón de la separación.

El documento enumera la fecha de separación de la pareja como el 28 de julio, aunque los informes de la separación no surgieron hasta el miércoles. Dice que intentará obtener apoyo financiero de ella, aunque le impide obtener algo de él. Y busca que ella pague por los abogados que representarán a Asghari en el divorcio.

La solicitud señala que el valor de los activos de Spears y Asghari, y los que poseen conjuntamente, aún no se ha determinado. Spears y Asghari no tuvieron hijos juntos.

“Nunca se ha dirigido ninguna intención negativa hacia ella y nunca se hará. Sam siempre la ha apoyado y siempre la apoyará”, dijo el jueves por la tarde el representante de Asghari, Brandon Cohen.

Se enviaron correos electrónicos a los representantes de Spears sin recibir respuesta.

La cantante no ha hablado de su separación en redes sociales. Una publicación de Instagram posterior a la solicitud de divorcio incluye una fotografía de ella a caballo en una playa y la leyenda: ”¡Compraré un caballo pronto!”

Spears se casó con Asghari en su casa en Thousand Oaks, California, el 9 de junio de 2022, con invitadas como Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Madonna, en una boda vista como un hito en su vida recién recuperada después de la disolución, seis meses antes, de la tutela legal que controló su vida durante más de 13 años.

Spears conoció y comenzó a salir con Asghari, modelo y actor, cuando él participó en el video de su canción Slumber Party en 2016.

Mencionó el deseo de casarse con Asghari como una de las razones por las que quería poner fin a la tutela restrictiva, que dijo que lo impedía. Los dos anunciaron su compromiso en septiembre de 2021, cuando quedó claro que Spears sería liberada de la tutela, que finalizó en noviembre.

En mayo de 2022, Spears dijo que ella y Asghari perdieron un bebé en los primeros meses de embarazo, aproximadamente un mes antes de casarse.

En los últimos meses, habían aumentado los reportes de peleas de la pareja.

Su matrimonio es el primero para Asghari, de 29 años, y el tercero para la cantante de 41 años. Estuvo casada por menos de tres días en 2004 con su amigo de la infancia Jason Alexander, quien intentó colarse en su boda con Asghari y luego fue condenado por un delito menor de allanamiento de morada y agresión.

También en 2004 se casó con el bailarín Kevin Federline. Su matrimonio de tres años llegaría en un momento de intenso escrutinio de los medios y crecientes problemas de salud mental para Spears. Federline es el padre de los dos hijos adolescentes de Spears y tiene la custodia de los menores.

Spears fue colocada bajo la tutela supervisada por su padre en 2008. Al principio le fue bien con el arreglo, continuó lanzando discos, haciendo videos y actuando en vivo, incluida una importante residencia de conciertos en Las Vegas. Pero a medida que aparecía menos en público, los fans comenzaron a exigir que terminara usando el hashtag #FreeBritney (Liberen a Britney), en lo que eventualmente se convertiría en un gran movimiento.

Desde que terminó la tutela, Spears ha lanzado música, incluida una colaboración con Elton John en 2022, pero no ha actuado en vivo en años ni ha anunciado planes para hacerlo.

Su libro de memorias, The Woman in Me, se publicará en octubre.