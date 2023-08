Suspensión indefinida de licencia de conducir a quien cause un accidente alcoholizado se podría presentar en Congreso del Estado

La propuesta de suspender la licencia de manejo incluso indefinidamente a aquellas personas que bajo los efectos del alcohol hayan provocado un accidente, se podría presentar ante el Congreso del Estado, a fin de evitar que personas fallezcan por esta causa, la cual se registra al menos una vez por semana en la región.

Semanas anteriores, el director de Protección Civil de Ramos Arizpe, Francisco Javier Sánchez Aguirre, comentó que una alternativa para evitar que continúen las muertes por mezclar el consumo de bebidas alcohólicas con el volante, sería la suspensión incluso definitiva de la licencia de conducir, pues la intención es que no se registren más muertes por esta causa.

Aunado a lo anterior, expuso que de ser la primera ocasión se suspenda la licencia de conducir al menos dos años, de reincidir, se suspendería indefinidamente, lo cual para muchas personas significaría incluso la pérdida de su trabajo, pues es indispensable para seguir laborando.

Tras dicha propuesta, el diputado Álvaro Moreira Valdés indicó que dicha propuesta es interesante, por lo que se tendrá que valorar y analizar, para poder llevarla ante el pleno del Congreso del Estado.

"Esta interesante la propuesta, no la hemos valorado en Congreso, pero voy a platicar con los compañeros diputados para tomarla en cuenta y ver donde a la mejor podemos endurecer, y donde también que se tenga que llevar a cabo, en los reglamentos municipales tendríamos que verlo, pero esta interesante, vamos a valorarlo, me voy a dar a la tarea de buscar al director de Protección Civil para que me platique bien cual es la idea y llevarla al resto de los diputados para valorarlo", afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a la conciencia, a padres de familia, jóvenes y a todas las personas que ya están en edad de consumir bebidas embriagantes para que sean prudentes y no pongan en riesgo su vida, pero también la de las demás familias.

Reiteró que dicha propuesta se tendrá que revisar, y ver de que manera se puede evitar que la gente ande conduciendo bajo los efectos del alcohol, pues a pesar de que los accidentes son eventuales, se pierden vidas, o la gente queda muy mal herida, se pierden empleos, la capacidad de ser independientes, por un momento de inconsciencia e