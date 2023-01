Son escuchados ante denuncia de corrupción contra policías en San Pedro

Después de que hicieron público en varias ocasiones presuntos actos de corrupción por parte de elementos de las corporaciones policiacas estatales, finalmente los reclamos y sugerencias fueron escuchados, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio, (Canaco) en el municipio de San Pedro, Abelardo Fernández Cavazos.

Como se recordará, hace unos meses el líder de los comerciantes señaló las constantes quejas de algunos socios de Canaco y de ciudadanos, principalmente de las comunidades rurales contra los agentes de la Fiscalía del Estado y de la Policía Civil Coahuila, asignados a los retenes instalados en los accesos al municipio, ya que aseguraban que eran víctimas de extorsión, debido a que, bajo cualquier pretexto los detenían y para dejarlos continuar su camino les pedían cierta cantidad de dinero.

El entrevistado mencionó que contrario a lo que se pensaba que durante las fiestas navideñas los elementos harían su "agosto", reconoció que no fue así ya que el operativo de seguridad y apoyo que se puso en marcha se desarrolló en "santa paz", pues al menos en las últimas semanas ya no se han tenido quejas en su contra.

"San Pedro se mantiene vigilado y en santa paz, en pocas palabras con el apoyo de la municipal al igual que se nos dio por parte de las corporaciones del Estado, cuando anteriormente veíamos situaciones de exceso de poder, de falta de honestidad en pocas palabras, de extorsión de algunos elementos y al día de hoy nuestros reclamos y nuestras sugerencias fueron positivas", recalcó.

Fernández Cavazos reiteró que durante el mes de diciembre se mantuvieron los filtros de seguridad, pero aseguró que en esta ocasión sí fueron para vigilancia y la revisión se hacía solo cuando el vehículo les resultaba sospechoso.

"Tenemos que reconocer que ahora los retenes se hicieron con buena actuación; solamente vigilancia y revisión y no como antes que había situaciones de extorsión, no hemos tenido ya quejas por parte de los ciudadanos, aunque bueno todavía se les detienen dependiendo del tipo de vehículo que pase y que les pudiera parecer sospechoso, pero no como al principio, en pocas palabras fue positivo" insistió.