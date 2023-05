'Solo que te maten, es la manera de bajarte'; Ricardo Mejía Berdeja asegura que estará en la boleta el 4 de junio

Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT, aseguró que sigue firme en la búsqueda de la gubernatura de Coahuila, acusó que hay presiones hacia las dirigencias partidistas por "los juegos sucesorios de 2024" y, adelantó que él estará en la boleta para las elecciones del 4 de junio, pues la única forma de bajar a un candidato es "que lo maten".

Mejía Berdeja ofreció tal postura en una entrevista con Luis Cárdenas para MVS, donde fue cuestionado sobre la rueda de prensa a la cual convocaron para este martes el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, partido que lo postuló como candidato.

"Me enteré por un escrito que empezó a circular, convocando a una rueda de prensa, pero yo estaré atento y de una vez digo que Ricardo 'El Tigre' Mejía sigue firme, que vamos con todo, con mucha determinación... Que aquí ni nos rajamos ni nos doblamos y que, definitivamente, estos días hemos venido creciendo de forma exponencial y por eso los ataques se han ido incrementando", comentó el candidato a la gubernatura de Coahuila sobre el anuncio de las dirigencias de Morena y el PT.

Aseguró que estará atento del anuncio de Mario Delgado y de Alberto Anaya para saber en qué términos se dan las cosas, pero afirmó que "todos han estado sujetos a presiones muy fuertes, totalmente fuera de racionalidad" y que pareciera que "se ha vuelto una obsesión someter a los coahuilenses, pareciera que a los coahuilenses hay que sojuzgarlos, porque nos quieren meter indebidamente en juegos sucesorios del 2024, cuando lo que los coahuilenses queremos es recuperar Coahuila".

"Ha habido muchas presiones a todos los dirigentes para que avalen a un candidato impresentable", agregó Mejía Berdeja en referencia a Armando Guadiana, aspirante a la gubernatura de Coahuila por Morena.

Sin embargo, aseguró que él confía en que cualquier determinación que hagan Morena y el PT "la valoren bien", pues "los partidos facilitaron la plataforma, pero ya lo que la gente va a votar son los candidatos".

En ese sentido, también mediante una llamada telefónica con El Siglo de Torreón, Ricardo Mejía Berdeja manifestó que "los candidatos ya registrados tienen todos sus derechos político-electorales a salvo" y que, con base a esta reglamentación, él estará en la boleta el próximo 4 de junio.

Mejía Berdeja pidió a la ciudadanía informarse y advirtió que por los tiempos actuales, ya "nada puede modificarse, solo que te maten, es la única manera de bajarte. Yo no sé si quieren seguir ahora matándome, de una vez lo digo, porque me parece inusual tanta presión para un coahuilense que lo único que quiere es competir electoralmente y defender a su pueblo", dijo, reafirmando su interés por llegar a la gubernatura del estado.

Y cuestionado sobre si temía por su vida o había recibido amenazas, Ricardo Mejía Berdeja afirmó que no, pero dijo que "evidentemente, he tocado tantos intereses que me ponen en una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Pero, yo lo que pediría a los coahuilenses, es que vayan a votar".

"Esto va más allá de los partidos, mi partido es Coahuila y yo estaré en la boleta el 4 de junio", finalizó el candidato, mientras las dirigencias nacionales de Morena y el PT alistan su mensaje, programado para las 13:00 horas de este martes.