Sin avance en UJED, huelga sigue latente

Cada vez es más latente el estallamiento a huelga en la Universidad Juárez del Estado de Durango, coinciden los tres sindicatos SPAUJED, STEUJED y STAUJED y tras casi tres décadas, (la huelga de los huevos, la última) podría regresar las banderas rojiblancas a la Universidad Juárez.

Erik Hernández Cousaín, secretario general del Sindicato de Personal Académico (SPAUJED) dejó en claro que en esta revisión contractual que se está haciendo entre los sindicatos de la UJED y la parte patronal que es la rectoría, han tenido "puras respuestas negativas y no satisfactorias".

Sobre el incremento salarial que los sindicatos están demandando que sea del 20 por ciento, solo les están ofreciendo un tres por ciento de aumento. En prestaciones no existen aumento.

Sin contar que las condiciones al contrato colectivo de cada uno de los sindicatos están violadas y no existe una posibilidad de corregirlas. "Sigue latente en el estallamiento a huelga para este 15 de febrero, no queremos, pero si la rectoría no da respuesta satisfactoria, ni modo, tendremos que irnos a huelga", comentó.

El dirigente sindical aclaró que si bien es cierto que el 20 por ciento de aumento directo al salario es elevado, se puede negociar, pero un tres por ciento es -dijo- "irrisorio", porque no es ni siquiera la inflación que se registró el año pasado y el trabajador ha perdido mucho su poder adquisitivo.

Por su parte Verónica Bracho Marrufo, dirigente del Sindicato de Trabajadores Académico de la UJED mencionó que tampoco buscan la huelga en la Universidad porque no le conviene a ninguna parte, sin embargo, dejó en claro que, si es necesaria, se tendrá que hacer.

Ella agregó que la rectoría está haciendo un ofrecimiento del cuatro por ciento a los académicos que es insuficiente por la inflación que se vive en el país y que padece la sociedad, "la inflación hace que este aumento sea muy poco para tener un salario digno que nos permita solventar los gastos de alimentación", comentó.

También con ellos la rectoría ha solventado las violaciones al contrato ni ha subsanado prestaciones, tampoco ha reconocido la antigüedad de académicos, menos los nombramientos de titularidades y algunas prestaciones.

AUMENTO SALARIAL DIGNO O HUELGA, CLAMAN EN MARCHA

Fueron varios cientos de trabajadores universitarios los que marcharon la tarde de ayer lunes 23 de enero exigiendo a la rectoría flexibilidad en las negociaciones contractuales o de lo contrario se van a huelga este 15 de febrero.

La marcha arrancó a las 17 horas saliendo de la calle Pino Suárez, enfrente de las oficinas del STEUJED, para tomar esa calle y subir por Juárez hasta 20 de Noviembre, bajar por la calle Apartado y regresar por 5 de Febrero hasta la plaza Fundadores.

En la marcha los trabajadores universitarios estaban molestos y aseguraban que estaban dispuestos iniciar la huelga a partir del 15 de febrero. Entre sus señalamientos era el no aceptar un aumento salarial de miseria por lo que estaban dispuestos a salir a las calles cuantas veces fuera necesario para luchar por un aumento salarial digno.

Ya en la plaza fundadores los representantes sindicales de las diferentes escuelas y facultades expresaron la confianza en Francisco Plicas Quiroga, dirigente del STEUJED para que continúe en las negociaciones contractuales luchando por un aumento salarial justo para los trabajadores universitarios.

El SPAUJED estuvo representado en esta marcha con un grupo de trabajadores mientras que el STAUJED también tuvo representación en la misma.

Este fin de semana concluyen las negociaciones contractuales entre la parte sindical y la rectoría que es la parte patronal, a partir de ahí los dirigentes sindicales presentarán a la base trabajadora cual fue el ofrecimiento final y tendrán un plazo de 14 días para que se vote si se acepta o no el ofrecimiento final.