Alumnos de la UJED señalan que no hay condiciones de seguridad para realizar servicio social

Médicos y médicas en formación de la generación 83 de la Facultad de Ciencias de la Salud (FACSA) de la UJED, campus Gómez Palacio se inconformaron este viernes por la asignación de plazas para el servicio social.

En lo que corresponde a la cartera de ofertas, comentaron que las comunidades a las que pretenden enviarlos no cumplen con las condiciones de seguridad además de que se carece de los servicios básicos.

Algunas de las zonas asignadas son Villa las Nieves, Indé, San José de Ramos y General Escobedo, entre otros.

“Somos una generación en la que estamos expuestos a ciertas incertidumbres e inseguridades para las plazas que nos están siendo otorgadas.

No sabemos a quién acudir realmente, ya no sabemos ni con quién ir para ser escuchados, ya hemos hablado con las autoridades respecto a las plazas que nos están dando, tienen muchos inconvenientes, tienen inseguridad, no nos están proporcionando transporte tampoco para poder acudir a ellas, nos las dieron hace tres días, la norma estipula que nos las debieron otorgar hace 30 días naturales, ni siquiera nos dieron la oportunidad de poder investigar, actuar y ver en dónde nos vamos a quedar y dormir”, dijo Emilio Salazar Mejía, uno de los afectados.

Mencionó que esta situación les preocupa, principalmente porque en la generación 83 predomina el género femenino.

Los médicos y médicas en formación firmantes comentaron que no se niegan a realizar el servicio social pero que es necesario que las autoridades académicas y del estado garanticen la seguridad física e integral de los alumnos.

Dijeron que son alrededor de 67 plazas ofertadas y que no quieren que se repita un asesinato como el que ocurrió a mediados del año pasado, con su compañero Eric Andrade.

“Nos dijeron, ‘háganse amigos de una familia que los adopte y haber si esa familia los acepta para que se queden en su casa’.

La inseguridad la hemos externado, les dijimos que cómo es posible que nos manden a comunidades peligrosas y nos dijeron ‘ustedes mantengan un perfil bajo, no se involucren en nada malo para ver si no los matan o no les hacen nada’”, aseguraron.

Ayer, los inconformes comentaron que en la Universidad les entregaron un “Pliego testamentario” para que lo firmaran antes de realizar su servicio social. “Nos dijeron que si no firmamos, nos van a amonestar un año, sin servicio social, sin estar estudiando”.