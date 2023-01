No conocí abuelos, es una ausencia en mi vida. Pero la misma vida me ha dado el privilegio de ser abuelo. Todas las expresiones que escuché sobre lo especial de esa relación -y que siempre consideré exageradas- son meros apuntes. El gozo de la piel nueva, de las sonrisas, de los primeros pasos y palabras, del cariño fresco, los olores, todo remueve la entraña. También está el otro lado, cuando la enfermedad ataca, el sufrimiento no tiene límite. En ciertos países, Guatemala por ejemplo, se habla de "abuelitud", la RAE no lo reconoce. Víctor Hugo, ese gigante del pensamiento, dedicó muchos poemas precisamente a ello -El arte de ser abuelo-"… viéndolos uno cree sentirse renacer, pues ser abuelo es como regresar a la aurora."

Por fortuna, uno de mis abuelos, Federico González Garza, dejó varios libros y muchos testimonios. Muy cercano a Madero, los dos de Coahuila, trabajó como telegrafista para pagarse sus estudios, tuvo un papel relevante en el Partido Antirreeleccionista, y fue Gobernador del Distrito Federal en su gobierno. Acompañó a Madero de Chapultepec a Palacio el trágico 18 de febrero, día del arresto realizado por el general Blanquet, también estuvo preso. Después del golpe, tuvo que ir al exilio varios años. Él y mi abuela huyeron a Nueva York. Allá aprendió inglés, se acreditó ante la Barra, litigó, perdieron varios hijos, se la pasaron mal. Regresaron, fue Senador, ministro de la Corte y terminó sus días en el Jurídico del Banco de México. Hombre de principios, de anhelos, de acción, se dio tiempo para alimentar su alma: tradujo el poema If -Si…- de Rudyard Kipling, premio Nobel de literatura. Un original de la traducción, firmado por FGG, cuelga en mi cercanía. No pasa un día sin enfrentarlo. Nacido en Bombay, la obra de Kipling es inmensa: El libro de la selva, Kim, cuentos, poemas.

Para Víctor Hugo la verdadera miseria humana es moral. Vivimos tiempos de miseria. Hay muchos miserables. La nota roja es un interminable desfile de horrores. La mentira es reina -94 mil mentiras en 1000 apariciones, ¡vaya record!- ¿una ministra plagiaria?, legisladores cómplices del proyecto tiránico, los principios, tan invocados, son torcidos a diario. En pleno cinismo, se brinda apoyo a dictadores. Los gobernantes se burlan de la ley, la violan con ostentación: Laida. Un presidente que a todo le encuentra una disculpa retórica, avalando así la involución ética. Por eso regreso cada vez con más frecuencia y releo:

SI

Por Rudyard Kipling.