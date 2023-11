Riquelme deja varios adeudos a la ciudadanía: diputada local

La diputada local por MORENA, Lizbeth Ogazón Nava, sostuvo que el gobernador coahuilense, Miguel Ángel Riquelme Solís, deja varios adeudos a la ciudadanía, luego de "presumir" diversos logros durante su Sexto Informe de Gobierno.

En ese sentido, recordó que tal y como lo mencionó en su pronunciamiento, es la conclusión de un gobierno donde deja varios adeudos a la ciudadanía, entre ellos el tema de la educación, como lo es la entrega de los libros de texto gratuito, pues en la actualidad se tiene a niños y niñas coahuilenses que no tienen sus libros de texto.

"Y eso por estar arropando a grupos extremistas conservadores que están en contra de la nueva educación mexicana. La idea aquí es que respeten los lineamientos y las normas para que la educación sea de calidad, cosa que no está dejando hacer este gobierno, esas cuentas las tiene que rendir él como gobernador", sostuvo.

Señaló que otra cosa que se queda con adeudo, es con los espacios públicos para esparcimiento y protesta como es el tema de la Plaza de Armas de Saltillo que esta secuestrada, donde está completamente llena de bayas, no dejan pasar a la gente, y ni siquiera se pueden hacer los festejos decembrinos.

"Incluso en las épocas donde la ciudadanía lo necesitaba como es el caso de la pandemia para un momento de esparcimiento, donde no podías estar con otras personas, que tenías que estar aislado en tu casa, donde la única forma de distraerte era salir un momento en tu coche o en algún espacio publico, no lo tuvimos como coahuilenses, como saltillenses", puntualizó.

Resaltó que en el tema de la infraestructura, queda mucho a deber, tal es el caso del endeudamiento del Metrobús Laguna, donde todos los años hablaba de él, y es hora que no entrega nada.

"Una obra inconclusa, que reportó miles de pérdidas para todos los coahuilenses y los laguneros, la gente de Torreón, son los que están en la espera de esta obra que jamás llegó, que no se ha concluido, que ha reportado mucho dinero, y pues a la basura", subrayó.

Añadió que en el mismo tema de infraestructura queda a debe pero en todo el estado, en diferentes municipios, donde poco se vio de inversión para que las personas tuvieran una mejor movilidad en cuanto a calles y carreteras.

"Lo poco que hizo que fue lo que anunció, es de pésima calidad, donde la pregunta sale a la vista, ¿dónde quedo el dinero?, porque está reportando dinero para hacer esas obras, las cuales son de pésima calidad, un recarpeteo que se tiene que hacer cada año, no es una buena obra, es una obra que lo único que está haciendo es estar lapidando el dinero de los coahuilenses", destacó.

Recalcó que el gobernador Riquelme queda a deber obra, infraestructura, educación, pues aparte se están metiendo en temas que ni siquiera ellos cumplen con lo que están en contra y no sacaron en ningún momento a opinión pública y pasar por todos estos comités para la evaluación de los libros que se entregaron, y que aparte fueron costosos para el estado y que no van a reportar ningún avance para la nueva escuela mexicana.

"En tema de seguridad que es lo que él presume, pues no es una acción única y exclusivamente de él, realmente hay una intervención por parte de la SEDENA y la Guardia Nacional, que gracias a la coordinación que se ha dado entre ambos elementos, pues puede presumir de una seguridad, pero no es algo único y exclusivo de él, si no también ha participado lo que es el Gobierno Federal, y que poco reconoce", concluyó.