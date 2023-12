Retomar Berserk a la muerte de Kentaro Miura, el reto para Kouji Mori y Studio Gaga

Cuando el dibujante japonés Kentaro Miura murió repentinamente, su amigo Kouji Mori nunca imaginó que tomaría las riendas de la obra maestra de su vida, 'Berserk', una serie de culto dentro del manga. "Lo hago por Miura. (...) Creo que se enfadaría si no", cuenta en una entrevista con EFE.

"'Sabes la historia de principio a fin. ¿Por qué no la sigues?', me diría. Creo que sería un problema que se enfadara conmigo por eso -ríe-. Es algo que sólo me ha contado a mí, así que las dudas sobre qué hacer eran muchas. Después de más de 30 años pidiéndome consejo, creo que tengo una responsabilidad hacia 'Berserk'", dice Mori.

'Berserk' se serializó en 1989 y está en la recta final. En septiembre se publicó en Japón el volumen 42, el primero sin Miura, que ya está en proceso de traducción para España, donde está previsto que se publique a lo largo de 2024, según confirma Panini.

Ambos creadores mantenían una estrecha relación desde la adolescencia y desde entonces se consultaban sobre todo, explica el 'mangaka' (dibujante de manga), que además de supervisar 'Berserk' junto a los discípulos del fallecido autor en Studio Gaga, está trabajando en su obra 'D.Diver', un título propuesto por Miura.

"Miura era un auténtico genio, un 'mangaka' de primera. Yo no tengo tanto talento, no podría haberme convertido en dibujante sin él", relata Mori, de 57 años, para quien su amigo fue alguien que le aportó paz mental e inspiración, un miembro más de la familia con quien mantenía una relación "realmente única".

Legado inacabado

Miura falleció a los 54 años el 6 de mayo de 2021 a causa de una disección aórtica aguda. La noticia llegó a Mori a través de un editor, según le ha explicado su mujer, pues su memoria sobre los días que siguieron al repentino fallecimiento sigue bloqueada.

Un año después la editorial Hakusensha, que publica la obra en su revista 'Young Animal', anunció que 'Berserk' continuaría bajo la supervisión de Mori, a través de sus nociones de la historia y de notas y diseños de personaje dejados atrás por el autor genuino.

Yoshimitsu Kurosaki, quien fuera el asistente principal de Miura, lidera el dibujo. "Ya hace años Miura me dijo que cuando acabara 'Berserk' quería encargarle a Kurosaki que hiciera un 'spin-off'", dice Mori sobre la excelencia de las capacidades del dibujante.

En lo que a la historia respecta, Mori dice que Miura tenía claro desde el principio el desenlace de la obra, aunque algunos personajes y detalles cambiaran durante su desarrollo. "La primera vez que oí sobre la historia, Schierke no estaba en ella", ejemplifica sobre un importante personaje en la trama.

"Soy consciente de que no puedo hacerlo exactamente como Miura" y de que su deseo de no rellenar huecos libremente dará como resultado una historia "más corta de lo que él quería", apunta.

Dubitativo sobre cuánto se prolongará, Mori estima que quedan varios años de publicación, aunque no cree que lleguen a diez.

Como Guts y Griffith

'Berserk', obra de culto entre los aficionados al género de la fantasía oscura, está protagonizada por un guerrero de fuerza sobrehumana llamado Guts que empuña una espada de gran tamaño y su antítesis, Griffith, en un mundo medieval plagado de demonios y horrores.

Sus protagonistas, como ya reconociera Miura, están inspirados en el autor y sus amigos, entre ellos el carismático y complejo Griffith, para quien dijo haberse inspirado poderosamente en Mori.

"Estuvimos juntos desde la adolescencia, tomarnos como modelo el uno al otro era muy fácil. Él era una persona que pensaba mucho y andaba con cautela, yo soy de tomar acciones impulsivas. Ambos somos Guts y Griffith al mismo tiempo", asegura él.

"Aún así, yo diría que Miura es Guts. Siempre está diciendo que su espada es lo único que tiene. Creo que en el caso de Miura su espada era su bolígrafo (para dibujar); era lo único que creía que sabía hacer. Yo, en cambio, que no tengo tanto talento, me sirvo de la ayuda de otros para salir adelante. En ese sentido, diría que me parezco a Griffith", explica con cariño.