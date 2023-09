Respeta Congreso del Estado el derecho a expresar inconformidad

Ante la manifestación que llevan a cabo alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), el presidente de la Junta de Gobierno, Eduardo Olmos Castro, dijo que el Congreso del Estado es respetuoso ante el derecho de quienes tengan una inconformidad y quieran hacerlo saber; sin embargo espera que este tema no caiga en las esferas políticas.

En ese sentido, dijo que el Congreso del Estado siempre se ha caracterizado por ser el recinto de un ejercicio de una expresión plural y en ese mismo sentido, son respetuosos de aquellos que quieran hacer valer su derecho a la protesta o hacer público cualquier inconformidad, y en ese sentido entienden que hay diferentes maneras hacerlo, por lo que reiteró que son respetuosos siempre y cuando estén enmarcadas en la ley.

La presencia del exdelegado federal, Reyes Flores Hurtado en el plantón de los alumnos del ITS en el bulevar Venustiano Carranza este martes, Olmas Castro indico que espera que el tema no se partidice ni se politice, pues es algo que no debe ser, y en ese sentido, hay un riesgo inerte de que se salga de control.

Ante una probable agitación social, señaló que espera que no sea por ahí el asunto, "y solo sea el ejercicio de una manifestación, que se presenta en los jóvenes, y debemos entender y tener tolerancia, pero espero que el tema no se quiera llevar a las esferas de los partidos políticos y no se quiera politizar".

Cabe recordar que dicho movimento se registró luego de que el pasado 14 de septiembre se llevara a cabo el concierto de Grupo Frontera, para lo cual se instaló al exterior del Ateneo Fuente y sobre el bulevar Venustiano Carranza el escenario, mientras que la explanada del ITS fue utilizada como área VIP, por lo que se colocaron mesas y sillas, además de servir bebidas alcohólicas.

Lo anterior, concluyó en la entrega de sus instalaciones en malas condiciones y sucias, por lo exigen que la directora de la institución, María Gloria Hinojosa Ruiz sea destituida por facilitar las instalaciones académicas a los funcionarios públicos, iniciando el plantón el 18 de septiembre.

Entre el pliego petitorio se han manejado diversas situaciones que afectan al alumnado, pues además, consideran que no se están respetando los derechos de la comunidad estudiantil, ni los reglamentos institucionales.

No obstante, en varias ocasiones han advertido que este es un movimiento cien por ciento estudiantil, donde también se pide el apoyo de exalumnos, pero jamás la intervención de un partido político, políticos o funcionarios.