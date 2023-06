Reporteros de El Siglo de Torreón obtienen el Premio Estatal de Periodismo

Este jueves 15 se publicó la lista de ganadores del Premio Estatal de Periodismo de Coahuila, entre los reconocidos están cuatro destacados comunicadores de El Siglo de Torreón.

En la categoría de Prensa que contempla siete trabajos, tres fueron para los periodistas de esta casa editora.

Fotografía

Verónica Rivera obtuvo el premio por Fotografía con las imágenes "La fe lagunera al Señor de los Rayos", las cuales acompañan la crónica sobre la veneración iniciada en una vivienda de la colonia Compresora a la imagen.

Del premio, Rivera expresó "tiene un gran significado puesto que es para honrar la memoria de mi abuelita que hace un mes falleció y sobre todo porque siempre estuvo detrás de mi una gran mujer, mi mamá, y para mi es un orgullo poderle pagar todo lo que hizo por mi".

Enfatizó "yo siempre tuve un sueño que era ser parte de la casa de El Siglo de Torreón, ser fotógrafa y pues hoy también soy videoreportera". Además de agregar, "ser periodista es el oficio o profesión más bonita del mundo, por la que hay que seguir trabajando con pasión y dedicación".

Columna

Daniela Ramírez Cervantes fue reconocida en la categoría de Columna por "La Laguna: Semillero de poetas", donde destaca a la región y a dos exponentes Jorge Valdés Díaz-Vélez y Alfredo Castro Muñoz, ambos diferenciados por las edades y experiencias, pero que han demostrado un gran dominio lírico.

Quién fuera editora de Siglo Nuevo expresó recibir el premio con gratitud "cuando uno se postula claro es con el pensamiento de ganar pero más allá de eso, justo en este momento, para mí fue un aliciente contundente para continuar trabajando en este bello oficio que te permite abordar muchos temas en diversos ángulos"

Ramírez Cervantes sostuvo "el periodismo siempre ha sido algo fundamental en mi vida y trato de ejercerlo de la mejor manera posible".

Además de afirmar "ganar el premio con esta columna fue algo significativo, primero porque se trata de mi primera propuesta de columna, y segundo porque hablo sobre Poesía, un género que me ha salvado en muchos momentos de mi vida". También extendió su agradecimiento por el tiempo que formó parte del equipo editorial de El Siglo de Torreón.

Resaltando "sobre todo agradezco a Dios por darme la fuerza y la señal de que voy por el camino correcto".

Noticia

Sergio Alejandro Rodríguez Martínez destacó en la categoría Noticia con "Cinco vidas, una historia", al cubrir los testimonios de un grupo de migrantes y su travesía para llegar a Coahuila.

Rodríguez Martínez compartió una visión más crítica sobre el reconocimiento, manifestando "pocas veces he participado en el Premio Estatal de Periodismo porque inicialmente veía que compañeros de medios que no participaban ganaban cada dos años, tres años y pues eso me indicaba que no era un concurso real.. han ido cambiando los gobiernos, los sexenios y eso ha demostrado que ha quedado en la historia, sin embargo yo seguía resistiéndome y ahora que participé me da gusto ver que sea una situación de reconocimientos reales para el Periodismo y para trabajo real".

Celebrando "estoy muy satisfecho de haber ganado, estoy muy contento y además me siento muy cómodo, porque fue precisamente en mi casa editora donde obtuve este galardón".

Finalmente, el conductor "Flippy" Nevárez fue reconocido con la Presea por Trayectoria Periodística Humberto Gaona Silva por cumplir 30 años ejerciendo en el medio.