Cinco vidas, una historia

Tatiana Katherine Andrade Antúnez es una ingeniero en geología, tiene 41 años de edad y es madre soltera de una adolescente de 14 años que está en su natal Venezuela; Jean Carlos Gutiérrez Rojas es un joven soltero de 28 años de edad originario de Managua, Nicaragua; Isidro León, maestro con licenciatura en educación, maestría en docencia y doctorado en pedagogía, tiene 44 años y es venezolano; Dayerlyn Chanez Guzmán García, ama de casa de 20 años de edad y madre soltera de tres hijos es de Honduras; y José Rodríguez es de Venezuela.

Ellos no se conocen pero compartieron la misma carpa de una iglesia que en Monclova les ofreció asistencia. Son parte de un contingente multinacional de mas de 500 migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, huyendo de los demonios de sus países, y en algunos casos de los demonios de las naciones por las que cruzaron hasta llegar a México, a Coahuila y a Monclova, a 299 kilómetros de Ciudad Acuña, último objetivo para alcanzar su meta: cruzar el Río Bravo e ingresar al país de la bandera de franjas rojiblancas y estrellas blancas en un recuadro azul.

José Rodríguez tiene dos meses y medio de peregrinaje hacia el sueño americano, lleva recorridos tres mil 569 kilómetros en su viaje, y pernoctó, como otros 450 desplazados, en la iglesia La Vid, donde las policías Preventiva y estatales como la Civil de Coahuila (PCC) los escoltaron, asistieron y los ayudaron a llegar a la carpa del templo cristiano.

Otros 80 fueron llevados a otra iglesia de la misma congregación para brindarles la misma ayuda y atención.

Doctores especialistas, como podólogos, médicos generales, enfermeras y trabajadores de la salud, así como feligreses, voluntarios, trabajadores de los ayuntamientos de Monclova y de Castaños, del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del primero de los municipios, les dotaron ropa limpia, agua en regaderas para bañarse, sanitarios para sus necesidades fisiológicas y alimentos preparados -sin chile porque no comen picante- además de cartones para usarlos como improvisadas colchonetas, y también sábanas y cobijas para que pudieran dormir.

José, sorprendido por las atenciones, veía a los cientos de extranjeros centro y sudamericanos que deambulaban en el mega campamento hacia el comedor, al área de distribución de ropa, a las regaderas o a donde los doctores para chequeo y medicación, o a la capilla a recibir la Palabra de Dios durante el servicio del Pastor.

Aquí el venezolano encontró un lugar temporal (para una sola noche) acogedor, lleno de amor, ropa y comodidades como no las había tenido en mucho tiempo, y sobre todo alimentos calientes y agua para asearse.

UNA HISTORIA DE HORROR

José Rodríguez explicó que huir de su país ahogado en una crisis económica asfixiante, fue de terror para él. "Me han pasado muchas cosas, me han robado. Me he quedado sin dinero. He tenido que pedir en la calle", señaló. Salió de Caracas rumbo a Colombia.

Una gran parte del camino la hizo a pie, y tuvo que cruzar caminando durante cinco días la selva del Darién, también conocida como el "Tapón del Darién", que abarca cuatro comarcas indígenas y dos distritos de la Provincia de Panamá, en la República de Panamá. Al norte está la frontera con Colombia, ruta obligada para llegar a México.

El Darién es un área selvática y pantanosa en el límite de América Central (Panamá) con América del Sur (Colombia), que forma una barrera natural a la comunicación por carretera, porque están cerradas vías terrestres de transporte de ambos países.

El olor a muerte que se respira en la selva a veces le permitía a José ver los terrores del viaje: contó más de 10 cadáveres putrefactos de posibles migrantes que murieron en su intento por llegar a Estados Unidos.

Afirmó que en Sierra Llorona, zona reconocida como espacio ecoturístico de Panamá, en la selva del Darién, presenció como indígenas locales violaron a dos mujeres migrantes, una colombiana y otra cubana.

Eso, dijo fue hace semanas; la noche del jueves, finalmente se encontró descansando en el improvisado albergue y mega campamento de La Vid, a menos de 300 kilómetros de llegar a la frontera con Estados Unidos.

LA NECESIDAD LO LLEVÓ A ABANDONAR NICARAGUA

Jean Carlos Gutiérrez Rojas, a sus 28 años de edad, no vio futuro para sí y empacó sus pertenencias y huyó de su país. Nicaragua es una nación gobernada por el régimen de izquierda del presidente Daniel Ortega, que tiene un gobierno de cinco años pero que puede reelegirse indefinidamente.

Para Gutiérrez Rojas, el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo representan una dictadura, que tiene al país en crisis económica. El desplazado reconoció que no existen secuestros o asesinatos de alto impacto en su país, pero lo calificó como narco estado, con fuerzas de seguridad vendidas.

"Ha sido muy difícil tanto para nosotros los centroamericanos la subida para Guatemala, Honduras… Ah sido muy diferente" sostuvo. Para llegar a Monclova, en el centro de Coahuila y a unas cuantas horas en automóvil para Estados Unidos, viajó, a pie en autobús, en tren y en todas las formas que pudo.

Habló de la corrupción de Guatemala, donde los policías les cobraban dinero a los migrantes para no bajarlos de los autobuses y repatriarlos. "La verdad no he visto la cara mala de México", agregó, y contó que en este país se siente una gran diferencia en el respeto a las personas y los derechos humanos.

Jean Carlos es uno de los viajeros extranjeros que señala que ninguna autoridad policiaca local, estatal, federal o de Migración le ha pedido dinero.

Llegó a Monclova en una caminata con la caravana desde Monterrey; En la central de autobuses de la ciudad regia les negaron la venta de boletos, y él junto con más de medio millar de extranjeros realizaron la marcha a Coahuila para llegar a Acuña, la puerta de sus sueños para ingresar a Estados Unidos.

Sin embargo el recuerdo que le deja la capital de Nuevo León es de lo noble de su gente, "En la central de Monterrey nos han tratado de lo más lindo, de lo más maravilloso. Cosas de que ni en mi país va a pasar eso… de que la gente nos llegaban a dejar provisiones y comida. Y uno sin dinero. Y las gentes serviciales… desayuno… almuerzo… No tengo una queja de que diga que me pasó esto (malo) en México. Sería un mentiroso" expresó.

Consideró que a su paso por este país, en el norte, en Nuevo León y Coahuila sintió con mas fuerza el calor, la empatía y el apoyo de la gente.

SI LO DEPORTAN TERMINARÁ EN PRISIÓN

Señaló que ingresará a los Estados Unidos y repetirá sus ingresos cuantas veces sea deportado. La estabilidad y el valor del dólar son los alicientes para el joven de 28 años, quien por otra parte teme ser repatriado.

"Si me deportan a mi país es cárcel para mi. Me acusarían de traición a la patria, porque Nicaragua es enemigo de Estados Unidos y yo abandoné mi nación para irme a vivir a Norteamérica" explicó.

500 MIGRANTES se congregan en una carpa de iglesia en su paso hacia Estados Unidos.