RECUERDOS DE FANTASÍA

La escritura es una excitación perpetua. Te manipula, porque es como un animal inteligente y poderoso que te conoce mejor que tú mismo. Te da vuelo y luego te suelta, así que ya en el aire de la vida debes aprender a volar, pues de otra forma, caes. Descubres tantas cosas y te conviertes en máquina de pensar, porque diste con la lectura y entre ambas miras que son fábricas de sueños. Y cuando vuelves a ti, es tarde pues ya te asocias con el club de buscadores de historias.

Si te sintonizas, en épocas de torneos cortos, tu mente brinda recuerdos de todo tipo, porque Santos Laguna te ha hecho viajar en ilusiones y alegrías, como igual te hizo asistir a fiestas decepcionantes y tristezas, pero siempre viendo el combate, con el heroísmo que se mezcla con la muerte, como ocurrió en el BBVA el sábado. El líder que luce su millonaria cartera, con jugadores famosos que fueron metidos en su terreno por un DT que esconde virtudes y construye barricadas. Se enfrentaba al equipo trece con chicos que saben que la vida enriquece con sueños.

Rayados salvó el pase, no el prestigio. Lo definieron jugadores de calidad, Funes aprovechando el regalo del Dedos López y Meza, escapando de Campos. Pero el papel protagónico fue del VAR y del árbitro Rojas, porque el gol de Dória debió ser validado y nunca vio el empujón por la espalda de Gallardo al chico Diego que era penal. Si lo vio, decidió no marcarlo por falta de valentía, por esos detalles que definen al que decide ser mediocre en vez de emerger como figura.

Repetto hizo mucho en poco tiempo. Vio que Cecilio está fuera de forma inexplicable, cuando fue estrella de Independiente. Vio que Muñóz desde que regresó no avanza, vio que Saltita está pintado y optó por Emerson, que se esconde por su banda y atrae gente pero no tiene salida, toca atrás; es incapaz de centrar o tirar al arco. Ese sitio era de Correa para asociarse con Harold. Por lo demás le dio orden y sentido al grupo. Dio confianza a Diego y Aldo. Solo sobraba el tal Emerson.

El artista es un animal herido pero sin esas heridas no crearía. Los equipos de futbol son lo mismo, deben aprender de sus experiencias y evitarlas en lo posible al futuro inmediato, darse cuenta que todos somos como los hijos de los pueblos del viento lagunero, que escucha música no solo para arrullarse, sino también para salvarse. Es gente que después de aprender a leer ya no puede dejar de hacerlo, pues se dio por pensar e imaginar. Los hombres de esta tierra saben que la tristeza es causada por su inteligencia, pues cuanto más entiende cosas, más desearía no comprenderlas. Queremos dejar de ese eterno lastre de siempre sentirnos culpables de algo.

La ilusión siempre será como una flecha en el aire y nuestros ancestros mostraron el camino. Es bueno que quienes deciden dejen de seguir creando monstruos, que partan de las instrucciones del catálogo para recordar cuando fuimos felices y que sean por fin, artistas de mejor sensibilidad.