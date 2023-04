Realizan bloqueo por homicidio de sampetrino

Luego de mantener un bloqueo por aproximadamente dos horas, un grupo de personas lograron la liberación de dos jóvenes que fueron detenidos al participar en una persecución por parte de elementos de la Policía Municipal de San Pedro, en donde una tercera persona perdió la vida, presuntamente por los disparos de los agentes contra el vehículo.

Fue alrededor de las 15:00 horas del martes que la numerosa concentración, principalmente del ejido Santa Elena, de donde son originarios los jóvenes, se apostaron en la carretera federal San Pedro-Saltillo, a la altura de las oficinas de la Delegación Laguna II de la Fiscalía General del Estado, en donde colocaron piedras, llantas y ramas y les prendieron fuego.

De acuerdo a la versión de los familiares de los detenidos identificados como Sergio de 29 años, quien manejaba la unidad, Iván de 19 y Francisco también de 19 años (quien perdió la vida), salieron a "dar la vuelta" cuando se dio la persecución.

Agregaron que incluso vecinos del ejido San Rafael fueron testigos de que los iban siguiendo y sin especificar cuál corporación, los bajaron de forma violenta de la unidad y los empezaron a golpear para luego llevárselos; primero a las instalaciones de la Fiscalía en San Pedro, pero luego los trasladaron a Torreón.

Mencionaron que "Paco" murió al recibir un impacto de arma de fuego en la nuca y el automóvil en donde iban presentaba también el orificio por el disparo.

Los familiares relataron que cuando supieron que los tenía detenidos se presentaron ante las autoridades para conocer su situación y se enteraron que habían sido asegurados bajo el cargo de posesión de narcóticos, situación que niegan rotundamente, ya que afirman los remitieron por ese delito para hacer tiempo, pues pretendían "acomodar" todo para fincarles la responsabilidad por el homicidio del joven, que incluso era familiar de los detenidos.

"Ahorita los tienen en Torreón por narcóticos, pero eso no es cierto porque fuimos a verlos anoche (antenoche) y hace rato volvimos a ir y están golpeados y nos dicen que querían que ellos se inculparan, que ellos fueron los que lo asesinaron, que ellos traían un arma y querían que grabaran un video y ellos no quisieron y los torturaron. Lo de los narcóticos lo hicieron para tenerlos detenidos y más que nada para hacer tiempo para que ellos se inculparan o preparar algo allá adentro y lavarse las manos".

Compartieron que trataron de entrevistarse con la directora de la Policía Municipal, Cinthia Villa, pero les dijeron que se encontraba de vacaciones y que ella no sabía nada, respuesta que ellos cuestionan y exigen saber qué patrulla era, quién o quiénes de los elementos dispararon, incluso afirmaron que ellos han hecho sus propias investigaciones y recuperado testimonios, así como videos que comprueban su presunta responsabilidad, pero las autoridades hicieron caso omiso.

"No nos han dicho nada, a los papás ayer (antier) que les entregaron el cuerpo les dijeron que iban a investigar y que iban a sacar a los responsables. Ahorita los papás están con su pérdida y no pueden estar aquí, pero estamos nosotros que también somos familiares de ellos".

"Está la evidencia del carro, ahí tiene el disparo, tiene la sangre, es más que evidente que ellos le dispararon, ellos lo mataron".

Dijeron que ayer que realizaron el bloqueo, una persona de la Fiscalía platicó con ellos y se comprometieron a hacer justicia; sin embargo, manifestaron que no les creen pues no es la primera ocasión en la que se ha presentado ese tipo de incidentes y no ha pasado nada.

"Precisamente hoy (ayer) se cumple un año de la muerte del señor al que le decían 'El Pachuco' y que murió a golpes, ahí en la cárcel (municipal)".

Los manifestantes mencionaron que al principio trataron de desalojarlos violentamente, pero insistieron en mantener cerrada la circulación. Finalmente lograron convencerlos de "levantar" el bloqueo bajo la promesa de liberar a los dos detenidos.

Fue minutos después de las 18:00 horas que llegaron las patrullas y se colocaron en el estacionamiento, enfrente de las oficinas de la Fiscalía y se observó que bajaron las dos personas y les retiraron las esposas y luego los familiares se acercaron para que se los entregaran.

Después de eso, las personas se empezaron a retirar en vehículos. También arribó un autobús de pasajeros y se subieron, aunque amenazaron que regresarían hoy miércoles, pero esta vez para exigir justicia por la muerte de "Paco".

Se solicitó una entrevista con el delegado de la Fiscalía, Rubén Benjamín Villegas, pero un agente que se encontraba en la puerta manifestó que la indicación era prohibir el acceso al edificio público, incluyendo a los medios de comunicación.

Se desplegó un importante número de elementos de la Policía Civil Coahuila, del Grupo de Reacción, de la Fiscalía del Estado, incluso se congregaron del resto de los municipios de la región, quienes se mantuvieron a la expectativa en todo momento.