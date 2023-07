¿Qué dice tu boca de tu salud?

La boca es un signo de la salud general y componente esencial de la calidad de vida debido a que funciona como punto de interacción con el ambiente exterior. Por lo tanto, no se puede gozar de buena salud general sin una buena salud bucal.

Según un artículo publicado por la Academy of General Dentistry, cientos de enfermedades y medicamentos tienen implicaciones en la boca. Además, el nivel de higiene oral incide de manera significativa en la composición de la comunidad de microorganismos que existen en la cavidad oral. Esto se debe a que cada superficie dentro de ella está habitada por una población única de alrededor de 500 a 700 especies de virus, hongos, bacterias y protozoos.

La boca es la ventana de la salud

La boca es la entrada a las vías respiratorias y digestivas por lo que mantener un buen cuidado e higiene pueden ser determinantes para mantener las bacterias controladas. Cualquier alteración en el ecosistema oral (disbiosis oral) puede derivar en el predominio de especies no benéficas. Las principales amenazas de un mal cuidado son las infecciones bucales y enfermedades de las encías.

La caries, gingivitis y periodontitis son las principales afecciones de salud bucodental que tienen relación con la salud sistémica. Ésta última se refiere a la afección del cuerpo entero en lugar de una sola parte o un órgano.

Las bolsas periodontales son resultado de la inflamación y separación del diente de los tejidos que lo rodean

Periodontitis y la salud sistémica

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria que daña el tejido blando alrededor de los dientes, por lo que puede causar la pérdida de piezas dentales, hueso y otras complicaciones de salud asociadas a dolencias generales.

De acuerdo con un artículo publicado por The Journal of the American Dental Association, la periodontitis puede ser una complicación de la diabetes y un factor de riesgo para el control deficiente de la glucemia.

Un gran número de enfermedades orales se asocian con la diabetes mellitus, sin embargo, la periodontitis es un posible factor de riesgo para el control metabólico deficiente en pacientes con diabetes. Incluso se relaciona con problemas cardiovasculares debido a que se asocia con la presencia de endotoxinas en la sangre.

Asimismo, las infecciones de las bolsas periodontales pueden reservar toxinas, impurezas y productos microorganismos que causen alguna enfermedad. Esto debido a que entran al torrente sanguíneo y llevan a una mayor respuesta inflamatoria local y sistémica; por lo que una buena salud bucal puede cerrar la puerta a enfermedades que afecten la calidad de vida en el futuro.