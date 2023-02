Preocupante hostigamiento y agresiones en Dinamita: Front Line Defenders

La organización de defensa de los derechos humanos Front Line Defenders, con sede en Dublín, Irlanda, expresó a través de un comunicado urgente internacional, su preocupación por las agresiones y hostigamiento dirigidos hacia el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, resistencia a la fábrica de cianuro Chemours en la zona de Dinamita, Durango, ya que se presume que están vinculadas a su actividad legítima en la defensa de los derechos humanos.

The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders, también conocida como Front Line Defenders, dirigió su pronunciamiento hacia autoridades estatales de Durango, municipales de Gómez Palacio y federales asentadas en la Ciudad de México.

Señala que el Frente de Pueblos de La Laguna ha recibido hostigamiento y agresiones debido a su trabajo colectivo como defensor de derechos humanos ante el megaproyecto químico industrial de cianuro de sodio Chemours Laguna, instalado en Dinamita en 2017.

A pesar del desmantelamiento [frenado] del proyecto químico, remarca, el citado Frente continúa sufriendo represalias por su labor en defensa de los derechos humanos.

El 2 de febrero, refiere, personas armadas forzaron el acceso de la casa del defensor de derechos humanos Cristóbal González Estrada, integrante del Frente, allanaron la vivienda y agredieron a sus hijos de 12 y 14 años.

Tales agresiones, agrega, ocurren después de la denuncia del Frente sobre el secuestro de otro integrante, Servando Delgado Rentería, el 25 de enero.

El Frente de Pueblos, precisa, ha sido víctima de hostigamiento en reiteradas ocasiones por individuos armados que se transportan en camionetas blancas sin placas.

Informa que desde 2017, 21 comunidades afectadas de Gómez Palacio conforman el Frente Unido de Pueblos de La Laguna con el ánimo de proteger su territorio ante la instalación de la planta de producción de cianuro de sodio en Dinamita.

La planta química Chemours Laguna es un proyecto desarrollado por The Chemours Company Mexicana, cuyo propósito, de acuerdo a la empresa y autoridades municipales, era "recortar los tiempos y distancias de suministro de insumos a la industria mexicana", reduciendo la importación de cianuro de sodio para apoyar el crecimiento de la industria minera de oro y plata en México.

La planta pretendía producir 65,000 toneladas de cianuro de sodio anualmente.

The Chemours Company México realizó dos intentos de instalación de la planta en Guanajuato en 2016.

No obstante, la movilización de la sociedad civil y la negación del permiso del uso de suelo por las autoridades municipales, llevó a la empresa a presentar su propuesta en marzo de 2017 ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Durango.

Dos meses después se aprobó el proyecto y el 24 de junio del 2017 se anunció su inicio [en Gómez Palacio], sin el conocimiento previo de las comunidades afectadas.

En julio del 2017 se formó el Frente Unido de Pueblos de La Laguna y en agosto del mismo año presentó una demanda de nulidad en contra de la resolución que autorizó el proyecto en materia de impacto ambiental.

De todo esto da cuenta Front Line Defenders en su pronunciamiento internacional.

Debido a la falta de respuesta de las autoridades, el 9 de marzo del 2018 el Frente se manifestó pacíficamente contra la instalación de la planta.

La protesta fue reprimida por la administración local, lo cual resultó en 49 detenciones arbitrarias, que incluyeron a 5 menores de edad, 10 mujeres y 10 personas hospitalizadas.

El 13 de marzo de 2018 se presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, quien ordenó la suspensión definitiva del proyecto.

Dicha orden fue revocada por un Tribunal Colegiado en Torreón, y la empresa reactivó las obras de construcción en mayo del 2020, a pesar de que los permisos municipales habían caducado durante el periodo de suspensión.

Ante tal situación, el Frente de Pueblos estableció dos campamentos en los accesos a la planta.

Finalmente, en octubre del 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó unánimemente la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna.

El 1 de diciembre de 2021, The Chemours Company anunció su venta a la compañía checa especializada en producción de cianuro Draslovka Holding a.s.

Así, "Front Line Defenders expresa su preocupación por las agresiones y hostigamiento hacia el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, ya que se presume que están vinculadas a su actividad legítima en la defensa de los derechos humanos".

Y reitera la importancia de garantizar la seguridad de dicho Frente.

Front Line Defenders nació en Dublín en 2001 para proteger a las personas defensoras que trabajan desde los postulados de la no violencia recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

