Pocas escuelas de San Pedro registran daños por robo o vandalismo

En lo que va de este ciclo escolar se han realizado reparaciones en 10 edificios escolares, del municipio de San Pedro y principalmente se repone instalaciones eléctricas o sistemas hidráulicos.

El coordinador de Servicios Educativos; José Luis Farías Alvarez, mencionó que las necesidades que se han ido solventando son en sistemas hidráulicos, en algunos casos por robo a vandalismo que se generó, las fallas en el sistema eléctrico, por las constantes variaciones de voltaje en el suministro se electricidad que provocan cortos circuitos y por lo tanto se “quemó el cable en algunos salones y en menor medida por robo o vandalismo.

El funcionario declaró que las reparaciones a los edificios escolares están a cargo de la oficina regional de la Secretaria de Educación y en ocasiones de la asociación de padres de familia.

“Eso no ha interferido en las actividades si se hablaba que en algunos planteles podrían trabajar por unos días o semanas a distancia, en tanto se hacían las reparaciones para no exponer a los alumnos a las altas temperaturas y se hizo hasta lo imposible para que eso no ocurriera, por que se solventaron las deficiencias” insistió.