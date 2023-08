'Planes de estudio, con mucha ideología'

Con el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) la sociedad se está fragmentando, por lo que vienen momentos muy conflictivos en México. Jesús Francisco López González, doctor en Ciencias Pedagógicas y doctorante en Derecho en La Laguna, consideró que puede haber un retroceso educativo pues hay enormes vacíos, no hay enfoques, hay poca capacitación al magisterio y además, el Plan de Estudios 2022 carece de principios pedagógicos y se hizo con "mucha ideología".

Dijo que lo más grave es que se hayan diseñado los Libros de Texto Gratuitos (LTG) sin definir siquiera los programas de estudio para el nuevo ciclo escolar 2023-2024, mismos que determinan los contenidos que se impartirán en los salones de clase. El doctor señaló adoctrinamiento, errores en los conceptos, reducción en temas asociados con las matemáticas (pensamiento crítico y lógico), inclusión con tintes políticos y disminución de la literatura universal.

Resaltó además que los nuevos libros de texto no están de acuerdo con el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, tomando en cuenta que la teoría de Jean Piaget menciona cuatro estadíos que son el periodo sensoriomotor (de 0 a 2 años), periodo preoperatorio (de 2 a 7 años), periodo de las operaciones concretas (de 8 a 12 años) y periodo de las operaciones formales (de 12 a 16 años).

"El niño de preescolar es la preoperacional, es el niño intuitivo, en los contenidos de los nuevos libros lo están tratando como si fuera un adulto, no hay una pedagogía ni una didáctica en la elaboración de los libros. Vea los libros de primaria, vea usted cómo están redactados, están redactados como si fuera un discurso de un político de primer mundo y los niños no van a entender. La cuestión semántica está muy desfasada".

Agregó que a lo anterior se suma el rezago educativo que dejó la pandemia por el coronavirus.

"Estamos a tres semanas de que inicie el ciclo escolar y no se han publicado los programas de estudio pero hay libros, otra contradicción porque deben publicarse primero los programas de estudio y de los contenidos, se van elaborando los libros para que haya coordinación y aquí es al revés. Ahorita los programas de estudio los están rediseñando y a la carrera, tuvo que entrar la UPN (Universidad Pedagógica Nacional) como auxilio, son los que están reconstruyendo todo porque cuando revisaron los libros no había coincidencia. Los programas deben estar a más tardar en 10 días porque tienen que imprimirse y entregarse a los maestros. ¿Por qué?, porque sino los maestros cómo van a planear sino hay contenidos", apuntó.

'VIENEN SITUACIONES INÉDITAS'

Dijo que la posición del Gobierno federal es que los libros de texto gratuito se van a repartir; sin embargo, indicó que hay un Estado de derecho que en materia educativa se fundamenta en el espíritu del artículo tercero constitucional y en el contenido de la Ley General de Educación.

"Se está violando flagrantemente, la no consulta de los actores sociales en la elaboración de los libros de texto. Los padres de familia ganaron un amparo y la autoridad responsable, en este caso los señalados, no han respondido porque reservaron la información por cinco años y eso no puede hacer. Un juez federal te dice 'a ver, dame tu informe justificado' y si no se lo das pues estás rebelde y por lo tanto pierdes el juicio y el juez te va a dar tantas horas o días para que resuelvas la situación. Sino, es cárcel, inhabilitación y despido, un amparo es serio y tienen que acatarlo, vienen situaciones inéditas y momentos muy conflictivos en México".

El doctor comentó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debería hacer un examen de conciencia "sin apasionamientos, porque la sociedad se está fragmentando y eso es muy doloroso, vienen tiempos conflictivos, con mucha división, unos a favor y otros en contra, pero parece que la posición del gobierno es radical".

De lo contrario, indicó que "esto se va a convertir en una Torre de Babel educativa, cada quien va a hablar su propio lenguaje, sus propios recursos. En son de broma, le digo a mis maestros alumnos 'van a ser todos los maestros cristianos, porque van a trabajar como buenamente Dios les da a entender, es un galimatías esto y el magisterio está confundido y preocupado".

28 AGOSTO inicia el nuevo ciclo escolar 2023-2024 para educación básica de todo el país.

Libros de texto gratuitos

Polémica:

*A modo de ultimátum, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa determinó un plazo de 24 horas a la SEP para cumplir la suspensión que ordenó desde mayo para someter a revisión y realizar un rediseño de los textos gratuitos de nivel básico que serán utilizados el próximo periodo lectivo.

*La polémica se centra en quejas por un supuesto sesgo ideológico y la calidad de la Nueva Escuela Mexicana.