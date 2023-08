Sin descartarse, amparos por nuevos libros de texto de la SEP en La Laguna

A poco más de tres semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar 2023-2024, no se descartan amparos en la región Lagunera de Coahuila para evitar temporalmente la distribución de los libros de texto gratuitos en las escuelas de educación básica.

Alfonso María Lozano Cobos, representante en Torreón de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) dijo que desde hace un año alertaron sobre una revisión al contenido de los ejemplares, pues, a su consideración, carecen de bases científicas, técnicas pedagógicas y el profesionalismo académico que se requiere.

"Aún siguen sin aparecer los libros de texto en la página de la Conaliteg pero ya se han estado circulando algunos, algunos gobiernos en particular aquí en Coahuila dice que ya llegaron y que se van a esperar a repartirlos dependiendo de si no hay un impedimento legal. Ahorita lo que nosotros hemos establecido es el amparo, ya distintas asociaciones están trabajando para que los padres de familia se puedan amparar y no recibir o regresar estos libros", apuntó.

CAMPAÑA

Informó que en redes sociales, están haciendo una campaña de concientización y observación dirigida a los padres, madres de familia y tutores. Les están explicando mediante infografías que la SEP no respetó el proceso y las consultas que la ley obliga a realizar para la elaboración de los libros de texto, además de que los materiales que quieren hacer llegar a los salones de clase, tienen deficiencias científicas y pedagógicas. Además, advierten que no se ha llevado a cabo la capacitación de los docentes para aplicarlos.

Mencionan que la SEP está obligada a poner en las manos de los estudiantes los textos en tiempo y forma "pero que sean materiales que no estén motivados por ideologías". "Seguiremos en defensa por la educación de calidad de los niños en México. Exhortamos a los padres de familia, a los liderazgos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil, que continúen apoyándonos ahora como observadores y vigilantes de este proceso".