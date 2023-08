Optimismo democrático

La incertidumbre puede ser mortal o deliciosa. Mortal en la salud, en la amistad. Deliciosa, en las sorpresas agradables de la vida y, también, en la democracia.

Hace diez semanas las sobremesas se indigestaban con las mismas expresiones: va a ser Sheinbaum, va a ganar Morena, la oposición no existe, no hay nadie que pueda enfrentárseles. La información, lo ocurrido en el 2021 o la sacudida de la CDMX, de nada servía. El pesimismo apabullaba. Explicaciones de ese pesimismo hay: el ofensivo galope de las "corcholatas", los kilómetros de bardas, los miles de espectaculares, el presidente burlándose de la ley todos los días, vamos, la república del cinismo en plenitud. Pero…

viva la incertidumbre democrática.

A principios de julio, hace apenas siete semanas, una amplísima lista de aspirantes al "Liderazgo Nacional", lenguaje para eludir las absurdas restricciones de ley que impulsó Morena, más de 30 personas se habían registrado para competir por el Frente Amplio por México. Parecía una broma. Pero el "Comité Organizador", integrado por ciudadanos conocedores y con experiencia, realizó una primera criba. Quedaron 13. Llegó la discusión sobre el número de firmas y, en un acto de sensatez, se acordó que fueran 150 mil, algo viable. De allí salieron cinco nombres, que no fueron tan sorpresivos. Quizá la sazón del novedoso platillo, fue la diferencia entre los dos primeros lugares. La diferencia fue importante, pero no abrumadora: alrededor de 100 mil votos. Xóchitl con mucho más respaldo ciudadano, muy poco de su partido. Beatriz con un monto similar entre su partido (175 mil) y ciudadano (195 mil). No todo fue miel sobre hojuelas, las quejas de Mancera y Aureoles sacudieron por unas horas con la posibilidad de ruptura del PRD con el Frente. Por fortuna se aclararon las dudas. Apenas estábamos dirigiendo las cifras -votos de partido, de ciudadanos y conseguidos por promotores- cuando se dieron a conocer los resultados de la encuesta que eliminaría a uno de los cuatro. Algo inédito en la política mexicana, Enrique de la Madrid, salió de inmediato a aceptar los resultados. Lo hizo con elegancia, firmeza sobre su compromiso y hasta con humor. Ojalá y su ejemplo cunda. Otra sorpresa, la diferencia entre Gálvez y Paredes fue de doce puntos, importantes, pero remontables. El negro en el arroz, fue que no se dieran a conocer los detalles metodológicos del ejercicio.

De inmediato más estudios demoscópicos. El Financiero reportó el miércoles 16 el primer careo: Sheinbaum en un piso de 48, nada nuevo. Pero tanto Gálvez (36%), como Paredes (34%) y Creel (33%), son competitivos, no están en el sótano. Ya que de intensidad se trata, ese mismo día Ebrard dio un severo descolón a Morena: no más simulaciones; "firmamos que no iba a pasar lo que está pasando"; "sean leales a nuestro movimiento"; …están usando a la Secretaría del Bienestar, en todo el país… a los delegados para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia"; culpó a la dirigencia de "omisa" y acusó el uso de recursos. El jaloneo interno a todo. ¿Y Dante? Desoyendo a sus principales cuadros y a los números.

Enrique Quintana recordó el escenario general de la contienda. De cada 100 potenciales votantes, 94 no están afiliados a algún partido. Sólo 6% de los credencializados forman parte de algún padrón partidario. Como está ocurriendo en otros países, una mayoría -54%- se considera apartidista. De los que se identifican con algún partido, el 46%, uno de cada cuatro simpatiza con Morena y un 18% con otros partidos. Los apartidistas son la mayoría. Ayer el estudio de México Elige, merece atención. Tres datos: casi el 70% considera que hay corrupción en el gobierno; en población abierta, el 51% prefiere a Gálvez; el Frente está ya a 10 puntos de distancia.

En poco más de dos semanas tendremos finalistas. Vendrán nueve meses, toda gestación, para llegar a las urnas.

¡Buena historia! Incita al optimismo democrático.