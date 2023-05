'No voy a declinar', advierte Lenin Pérez tras mensaje de la dirigencia nacional del Partido Verde; acusa imposiciones

Lenin Pérez, candidato a la gubernatura de Coahuila por la alianza "Rescatemos Coahuila", conformada por UDC y el Partido Verde Ecologista de México, señaló que no va a declinar en sus aspiraciones, cuestionó el apoyo que la dirigencia nacional del PVEM manifestó hacia Armando Guadiana, de Morena, y advirtió que no permitirá imposiciones del centro del país.

"A mí no me asustan estas adversidades. Siempre he enfrentado al sistema y les he ganado. No soy nuevo en esto, no me van a doblar, no voy a declinar, y se los digo a la cara: por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar", declaró Lenin Pérez en un video que compartió en sus redes sociales, donde se le ve acompañado por los candidatos a diputados de Coahuila que postuló la alianza entre la UDC y el Partido Verde a nivel estatal.

Cabe recordar que esta mañana se realizó una rueda de prensa en Saltillo donde Mario Delgado Carrillo y Karen Castrejón, dirigentes nacionales de Morena y el Partido Verde, respectivamente, delinearon un rompimiento de la alianza con UDC en Coahuila, y aseguraron un cierre de apoyos en favor de Armando Guadiana, candidato guinda a la gubernatura.

Al respecto, Lenin Pérez, quien fue postulado por la alianza entre UDC y el mismo Partido Verde a nivel estatal, consideró que la decisión de la dirigencia nacional del PVEM muestra "un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila" y fue anunciada sin consultarse con la militancia del partido en la entidad.

Acusó que el candidato de Morena, Armando Guadiana, "va en picada en las encuestas" y aseguró que "ha tenido que recurrir a las más bajas y viejas prácticas", pero agregó que a la alianza conformada entre UDC y el Verde Ecologista "nadie nos va a venir a decir de la Ciudad de México lo que tenemos que hacer".

"Está más que claro que esa decisión la tomaron unos cuantos, anteponiendo intereses que no son de los coahuilenses, porque los condicionaron a no ir juntos en 2024, pero yo tengo los respaldos de los liderazgos de la militancia del Verde y del partido Unidad Democrática de Coahuila", dijo Lenin Pérez. "Aquí nadie se va a rajar", añadió.

"No voy a declinar", reiteró Lenin Pérez, candidato a la gubernatura de Coahuila, advirtiendo que en la entidad "no se juega ni se negocia" y que sigue en la lucha rumbo a las elecciones del próximo 4 de junio.