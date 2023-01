No descartan detención de más funcionarios

Tras la detención de los exalcalde de Monclova y Parras de la Fuente, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, reveló que en la actualidad, más de cien carpetas de investigación contra funcionarios municipales se encuentran abiertas.

Por lo anterior, el Fiscal, Jesús Homero Flores, dijo que se lleva a cabo todo lo que sea necesario para lograrlo, tal y como ocurrió el pasado martes, donde se logró la vinculación del exalcalde de Parras de la Fuente, por lo que se continuará no solo con estos casos, sino con otras carpetas de investigación que tienen sobre otros municipios en todo el estado.

"Yo les he comentado que son otros municipios donde tenemos carpetas de investigación y otras administraciones, la Auditoria Superior el Estado nos ha presentado carpetas de investigación, hemos abierto carpetas de investigación y denuncias de otras administraciones, estamos integrando información, estamos integrando las carpetas, hemos estado entrevistando testigos, y bueno vamos a continuar con esto", aseguró.

Advirtió que los casos no son de un solo partido, son de todos, incluso no solo es de un municipio, hay también casos del gobierno estatal, así como del Poder Judicial, por lo que están trabajando parejo.

"Podemos tener más de cien carpetas de investigación ahorita, y no solamente es contra alcaldes, es dentro de la estructura municipal, intervienen muchas personas dentro de las actuaciones, dentro de una contratación, dentro de licitaciones, de alguna conducta que se haya realizado dentro de la administración municipal, entonces ahí es donde nosotros tenemos que, de acuerdo al grado de participación, ir deslindando las responsabilidades correspondientes", destacó.

Subrayó que no hay un fondo político, las órdenes de aprehensión coincidieron con el inicio de las precampañas, incluso recordó que uno de los exediles que se encuentra tras las rejas tenía un amparo, por eso no se había cumplimentado la orden de aprehensión, no hay nada de fondo político.

Finalmente recordó que será este jueves cuando se lleve a cabo la audiencia del exalcalde de Monclova, por lo que presentarán los documentos y pruebas que tienen al respecto.