'No dejaré obras sin terminar', asegura Miguel Riquelme

La administración estatal confía en concluir este año sin pendientes, ni siquiera en lo que corresponde al Sistema Metropolitano de Transporte.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que no proyecta ningún cambio financiero de cara a la recta final de su gestión y que los proyectos con los que se espera cerrar están cubiertos, por lo que ya se separó el recurso de 400 millones de pesos para liquidar el Sistema Vial Cuatro Caminos, así como el enganche de 140 millones para la adquisición de los camiones del Bus Laguna.

"No dejaré obras sin terminar", dijo, "no dejaremos pendientes".

Señaló que se ha mantenido la disciplina financiera para sacar adelante las obras sin ningún préstamo a largo plazo.

"En lo que a mi compete no arrancaré obras que no pueda terminar, las que estoy tratando ahorita de terminar, unas mías y otras que no eran mías, estoy financieramente tratando de sacarlas adelante antes de que termine mi administración", comentó.

El gobernador anunció que en unos días más se aportará el aval para el financiamiento del transporte, el anticipo para que se entreguen las unidades en los próximos meses, de forma que el compromiso del Bus Laguna sea cumplido antes de que termine su administración.

Dijo que se garantizará el financiamiento de los camiones a través de los precios que permitan sustentar este financiamiento y, sobre todo, un buen sistema de transporte para la gente. Indicó que se busca que sea rentable mediante el modelo adecuado, lo que se resolverá en el primer semestre del año.

REPORTA AVANCES

El director de Comunicación Social e Imagen Institucional, Fernando Gutiérrez Pérez, informó que se entregará un enganche de 140 millones de pesos para la adquisición de los camiones del Bus Laguna.

El funcionario dijo que sostuvo una reunión con la fiduciaria, que es la institución bancaria que se hará cargo del fideicomiso, para terminar de revisar el instrumento que se utilizará para operar el sistema el transporte.

Señaló que en el transcurso de la semana terminarán de afinar los detalles para poner la propuesta a revisión de los concesionarios y la empresa encargada de asesorar al estado para la implementación del sistema, además de que se espera la sesión del comité técnico en los próximos días para formalizar la constitución del fideicomiso.

"Poder, de esta manera, destinar el recurso para el enganche de las unidades, así daremos inicio a la fabricación de los vehículos que se habrán de utilizar en el sistema, tanto los de 12.5 metros (de la ruta troncal) como los de 10 metros que habrán de utilizarse para las alimentadoras y las convencionales", comentó.

"Seguimos avanzando en la implementación de este sistema", añadió.

Gutiérrez Pérez dijo que ayer daría inicio la obra en la estación Nazas, a la entrada de Torreón, sin embargo, en un recorrido por el sitio no se observó a trabajadores de la constructora Rotugra, que ganó la licitación.