Negación criminal

Será pasmo, ese "asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar". O quizá es algo aún más grave: indiferencia, atrofia o incluso la muerte de nuestra sensibilidad. El ocultamiento, la mentira literalmente, nos están matando.

Todos los días sabemos de actos de una crueldad inusitada. Cabezas colgando en vialidades, niños asesinados mientras jugaban, bolsas con pedazos de cuerpos humanos, etc. Llevamos alrededor de un cuarto de siglo sabiendo tan sólo de algunas de ellas. Es nuestro país. Ya con cierta resignación, aceptamos que en la mayoría de los casos, son perpetrados entre bandas de narcos, y también en enfrentamientos con las diferentes corporaciones policiales y militares. Santiago Corcuera, un distinguido abogado, académico y defensor de los derechos humanos, ha recordado (El Universal, 7/01/2023) como a principios de este sexenio, la entonces secretaria de Gobernación, afirmó tener "carta abierta" para proceder a la legalización de ciertos estupefacientes. Nada ha ocurrido. Otro sexenio está por terminar y no existe una verdadera estrategia de estado para pacificar a México. Entre muertes violentas, homicidios dolosos y desapariciones forzadas, podríamos rondar los 30 casos por 100,000 habitantes. ¿Qué es esto? Más allá de los presidentes en turno, como país no hemos encarado la situación.

La semana pasada otro brillante jurista y ministro en retiro, José Ramón Cossío, planteó (El Universal 22/08/2023) con toda claridad el dilema del cuál ni siquiera se habla. A partir de los Convenios de Ginebra de 1949, la protección jurídica hacia los prisioneros de guerra, los heridos, enfermos y simples civiles, ha evolucionado notablemente. Diferentes protocolos humanitarios han establecido una clara distinción entre conflictos internacionales y los no internacionales. En los primeros intervienen las fuerzas armadas de uno o varios estados. En los "no internacionales", las partes beligerantes pertenecen al mismo estado, nuestro caso.

A diferencia del EZLN o del EPR que fueron esencial y públicamente contrarios al orden institucional, las bandas de narcotraficantes que hoy actúan en todo el territorio ridiculizando el monopolio estatal de la violencia, obedecen a intereses meramente mercantiles. Desde la perspectiva del poderío armado y esquemas de organización y operación, son enemigos cada día más amenazantes. Cossío refiere a un estudio referencial realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH y el ITESO sobre la violencia relacionada con las drogas en el periodo de 2006 al 2017. En el se concluye que México vive un "conflicto armado no internacional", así de simple. Corcuera nos recuerda las opiniones del Relator Especial sobre Ejecuciones Sumarias, Arbitrarias o Extralegales y las del Alto Comisionado de DDHH de la ONU, que coinciden en su diagnóstico.

A ningún gobierno, del color que sea, a la corta, le conviene reconocer esta realidad. Esa negación, a la larga, todo lo empeora. En 1993 -ante la entrada en vigor del TLC- se ocultó información de la actividad beligerante en Chiapas. Había una lógica política, pero el conflicto afloró y estuvo frente al mundo. Lo mismo está ocurriendo ahora con el fentanilo: se destruyen decenas de laboratorios pero -en el discurso oficial- aquí ni se produce, ni se consume. Que se den una vuelta por la estación Candelaria del Metro, no necesitan ir más lejos.

La sucesión presidencial está en curso. Gane quien gane, el conflicto armado interno será su mayor desafío: territorios perdidos, penetración en todos los niveles, muertes y más muertes. México necesita explicar al mundo las trágicas consecuencias del tráfico de estupefacientes. La solución es internacional.

Sólo exponiendo el tema al mundo sin mojigaterías, con realismo, podríamos encontrar una vía para restablecer la paz.

La negación es criminal, mata.