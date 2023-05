En 1931, Carlos Gardel (1890-1935), decidió grabar el inmortal tango "Madreselva" con música de Francisco Canaro y letra de Luis César Amadori, empresario teatral que gustó de la melodía pero desechó la redacción e hizo la suya propia para la obra en turno. Hoy casi cien años después su contenido sigue siendo sentencia de vida y se adapta a cualquier tema incluyendo el futbol, donde es fácil encontrar entre todos sus protagonistas de cancha, medios y dirigentes, la falsedad.

La madreselva es un arbusto arqueado de dulces fragancias que se adhiere a las paredes. En una frase el zorzal deja escapar este lamento: "Y así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente; que amor y fe, mentiras son y del dolor, se ríe la gente". Y vean lo que pasa, Querétaro que hace 20 unidades queda fuera de la repesca por cuestiones de cociente, ahí se cuela Santos Laguna, en el lugar trece, con todo y la endeblez de su defensa, su falta de pegada y su muy escaso nivel de futbol, con extranjeros de medio pelo y después de campaña vergonzosa.

Vuelven a veces las ansiedades de depresiones del pasado, como fantasmas que han resucitado y los malestares son como los cabellos de la Medusa, la diosa violada por Poseidón en el templo de Atenea, que tenía serpientes en la cabeza y convertía en piedra a quien la miraba. Está claro que ha entrado no por futbol, pues Santos tiene más nervio que finura. Entra porque Dios es grande.Nuestro futbol además de haber perdido potencial, se ha hecho común, los grandes partidos son alguno por jornada, no se alcanzan las expectativas y la lista de mejorías promovidas después del Mundial no se dan, ni se darán. Hay empresas y hombres que lo han secuestrado. ¿En qué liga del mundo se puede ver que equipos del sector mediocridad más abajo de media tabla, aspiren? Solo nosotros. Sobran los extranjeros medianos y los clubes pudientes no promueven talento local, lo que sí ha hecho con éxito Santos pero trae foráneos que tienen extraviado el buen futbol.

Entonces los medios descubren que lo que ahora gana es la especulación y la confrontación entre ellos, por lo que la información pasa a ser segundo plano, hasta llevar a su auditorio a un mundo de inestabilidad emocional colindante con la depresión. En redes, ahora aparecen más periodistas que lectores, muchos de ellos robando datos que otros han reporteado o investigado lo que provoca confusión, creando un ambiente de un nivel de ignorancia que suele ser peligroso.

La gente habla a través de sus obras y aunque a veces reemplazamos el pensamiento por las emociones, uno quisiera más gente que encara, se brinda y se muestra, que es luz para temas oscuros, como el gran Checo Pérez, que gana en Azerbaiyán por su pericia y valor pero que además desoye las voces de sus dirigentes que le pedían dejara pasar a Verstappen. No lo hizo. Las personas con carácter y valentía parecen siniestros a los ojos de los demás. De esos necesitamos.