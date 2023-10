Los músculos humanos que demoran más en el desarrollo

Los músculos del cuerpo humano son estructuras o tejidos que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y relajarse. Encarar un programa de entrenamiento para conseguir el aumento de la masa muscular requiere de constancia para seguir las rutinas al pie de la letra y paciencia para no ceder frente a la ansiedad por encontrar resultados antes de tiempo.

Pese a que la constancia y disciplina debe ser feroz para poder ver los resultados en un corto plazo, lo cierto es que hay músculos que tardan más tiempo en crecer que otros.

Según explicó el Personal Trainer, Carlos Bruce, en un artículo publicado por el sitio especializado en salud Tua Saúde, una persona puede necesitar al menos seis meses para empezar a ganar masa muscular en una rutina física anaeróbica, como puede ser el levantamiento de pesas.

A su vez, existen otros factores que también tienen implicancia contra el desarrollo de la musculatura, como pueden ser no tener regularidad ni consistencia en la rutina ejercicios, no alimentarse adecuadamente y no dejar reposar al músculo lo suficiente después del entrenamiento.

El músculo que más tarda en crecer

En esta misma publicación, afirmaron que los tríceps, seguido de la parte interna de los muslos y las pantorrillas son los músculos que tardan más tiempo en desarrollarse. El motivo es por el tipo de fibras que tienen en su composición.

Además, Bruce afirma que el organismo de las mujeres "responde mucho más lento al crecimiento muscular debido a que los niveles de testosterona son más bajos que en los hombres, siendo esta una de las hormonas que actúan en el proceso de hipertrofia muscular".

Dicho esto, debemos mencionar que lo que debes hacer para aumentar la masa muscular es lo siguiente:

Incluir alimentos ricos en proteínas en todas las comidas, ya que de esta forma favorecerá la construcción del músculo.

Incrementar el consumo de carbohidratos después del ejercicio en conjunto con las proteínas, para reponer la reserva de azúcar en el músculo y reparar el daño causado en la rutina.

Dar un descanso entre 24 y 48 horas el grupo de músculos que se trabajó, por lo que al día siguiente se debe entrenar un grupo muscular distinto.

Tomar suplementos proteicos y algunos suplementos nutricionales, como la creatina, que pueden ayudar a promover el crecimiento muscular. Es importante que estos suplementos sean indicados por un nutricionista deportivo.

Dormir y descansar al menos 8 horas es también importante para darle tiempo al músculo y al organismo para recuperarse.

Para encontrar la rutina adecuada es clave acudir tanto a un nutricionista como a un personal trainer.