Levantan diagnóstico de Hospital General

La nueva administración estatal de Coahuila hizo un diagnóstico de la situación que guarda el Hospital General de Torreón, con miras a subsanar el próximo año todas las deficiencias que se arrastran y que están asociadas con la infraestructura, equipamiento, recursos humanos e insumos y medicamentos.

En la actualidad, usuarios pueden observar a simple vista los múltiples daños al techo del nosocomio, además de que tienen que surtir por su propia cuenta algunas medicinas que se encuentran agotadas y por si fuera poco, ya son varias semanas que no hay reactivos para exámenes de laboratorio de pacientes que se atienden en la Consulta Externa, por lo que el personal médico no puede diagnosticar cuadros clínicos, planificar o evaluar tratamientos y controlar enfermedades. Sólo se cuenta con reactivos para pacientes hospitalizados.

Además, desde hace varios meses está descompuesto el tomógrafo y el hospital apoya a los usuarios de escasos recursos económicos con el traslado en ambulancia para que se realicen el procedimiento computarizado en instituciones de salud privadas.

La clínica se inauguró el 5 de agosto de 2015 y a ocho años de su apertura, sigue pendiente el objetivo que se había planteado y que tiene que ver con mejorar la calidad del servicio de salud que se brinda a la población sin régimen de seguridad social y las condiciones laborales de los trabajadores.

La directora del hospital, Carmen López Rubio, informó que tuvo una reunión el pasado viernes con representantes de la Secretaría de Salud del estado que quedó a cargo de Eliud Felipe Aguirre Vázquez.

"Ya se está viendo eso, ya lo están viendo en Saltillo, nada más que se atravesaron las fiestas decembrinas, que de alguna manera sí te cortan el flujo, sí tuvimos una reunión el viernes, para ver todo eso, lo que nos hacía falta, de este tipo de situaciones, del tomógrafo que es de batalla, y a la brevedad, dijeron que a la brevedad, entonces yo espero que entrando enero, sí lo están viendo. Por ejemplo la pieza que falta del tomógrafo ya la tienen pero ellos al recibir la administración tienen que revisar todos los trámites pendientes, pero en cuanto termine eso, la pieza se coloca en tres o cuatro días", aseguró.

La funcionaria, agregó que las autoridades estatales "están viendo también lo de la impermeabilización, lo de los medicamentos, laboratorios, insumos, infraestructura, es un conjunto, está englobado, ellos vinieron a hacer un diagnóstico situacional, sí se está trabajando a marchas forzadas y mis respetos, desde el primer día hemos tenido gente de Saltillo, ya con el doctor Eliud al frente, él sí ha dado esa prioridad. Nada más nos piden paciencia, porque será poco a poco, no se puede dar todo de la noche a la mañana pero tenemos fe, estamos en eso", aseveró.

Fue el pasado martes 12 de diciembre que el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, nombró a Aguirre Vázquez como nuevo secretario de Salud de Coahuila, en sustitución de Roberto Bernal Gómez, quien ocupó el cargo durante la gestión de Miguel Ángel Riquelme Solís.

Hasta ahora, de manera oficial no se ha informado si habrá movimientos en las ocho Jurisdicciones Sanitarias de la entidad. En La Laguna, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 actualmente está cargo del doctor Juan Pérez Ortega, mientras que en la Jurisdicción Sanitaria No. 7, la titular es Rocío Quiroz Flores.