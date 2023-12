'En cualquier momento llega pieza para tomógrafo'

Después de casi dos meses de que está descompuesto el tomógrafo en el Hospital General de Torreón, aseguran que "en cualquier momento" puede llegar una pieza que se pidió para su reparación; sin embargo, desconocen cuándo se podría reanudar el servicio pues el Gobierno de Coahuila todavía no define a la persona que ocupará la titularidad de la Secretaría de Salud del estado. "Tienen que decir quién va a dirigir la Secretaría y la administración y todo lo demás, ahorita hay un poquito de, no descontrol, pero sí estamos parados por eso", señaló ayer Roberto Bernal Gómez, encargado del despacho de la dependencia estatal.

Por su parte, la directora del nosocomio, Carmen López Rubio, indicó que lo que se dañó fue una tarjeta del equipo y que tiene alto costo. "Es una pieza que se solicitó, ya nada más esperando que llegue para ponerla, es como una tarjeta, se tiene que pedir exclusivamente para ese equipo, con las mismas características y todo, para que llegue, entonces ya la piden a la fábrica y lo que tarden en mandarla. No nos dan fecha porque como la mandan pedir fuera, la empresa proveedora la manda pedir directamente a la fábrica. Llevamos casi los dos meses porque sí estábamos dando el servicio a la mitad, funciona y se daba el servicio y luego se calentaba pero ya la misma empresa dijo que no lo estuviéramos operando así", detalló. Mencionó que ante la suspensión del servicio, los usuarios (que no cuentan con régimen de seguridad social y que en su mayoría son de escasos recursos), tienen que realizarse las tomografías en instituciones de salud privadas y que el Hospital General les apoya con el traslado en ambulancia. De forma semanal, son alrededor de diez tomografías las que se canalizan al sector particular.

Desde hace varias semanas, tampoco hay reactivos en la clínica para exámenes de laboratorio de pacientes que se atienden en la Consulta Externa, por lo que ello dificulta que el personal médico pueda diagnosticar cuadros clínicos, planificar o evaluar tratamientos y controlar enfermedades. Sobre ello, Bernal Gómez se limitó a decir que el despacho del gobernador Manolo Jiménez Salinas está en el proceso de licitaciones por lo que en breve, quedará resuelto el tema.

Días anteriores, trabajadores de la institución que prefirieron el anonimato, comentaron que por la falta de reactivos, se retrasaron algunas cirugías electivas y que, lo que se estaba haciendo a través del departamento de Trabajo Social, era canalizar a los usuarios de muy bajos recursos económicos a laboratorios particulares que manejan costos accesibles en análisis clínicos, como biometría hemática completa, perfil de lípidos, función hepática, reacciones febriles, química sanguínea y exámenes generales de orina, entre otros. Comentaron que en el nosocomio, había reactivos mínimos pero que se estaban utilizando exclusivamente para aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados.