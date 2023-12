Las posibilidades del sexo vainilla

A las parejas que gustan de sostener relaciones sexuales de manera apacible, con encuentros íntimos convencionales, sin sobresaltos de sexo duro o saltos parafílicos, se les ha denominado “parejas de sexo vainilla”. El término se refiere a cuando se visita una nevería que cuenta con muchas variedades de sabor, para finalmente elegir el clásico helado de vainilla.

Al inicio la vida de pareja era pasión, abrazos, besos y caricias que subían de tono y al llegar al coito explotaban como juegos pirotécnicos.

Con el paso del tiempo, la flama del deseo se suma al enamoramiento, pero después la formalización de las relaciones se ve amenazada por la rutina sexual que puede llegar a caer en un previo muy breve, caricias aquí y allá, una penetración en la misma posición —que suele ser la del “misionero”— y el clímax totalmente predecible.

Muchas parejas viven su intimidad de esta manera y se sienten a gusto. Otras desean un incremento en la pasión erótica y están dispuestas a poner todo para lograrlo.

CONVENCIONAL VERSUS NOVEDOSO

Es cierto que la pareja puede conocer los gustos del otro, aunque de igual manera puede existir una falla en la comunicación. Alguno de ellos puede callar sus deseos por temor a lastimar el ego de quien cree estar haciendo bien las cosas.

Dar ese vuelco a la vida sexual rutinaria e incrementar la pasión requiere de la buena voluntad y la capacidad de anticipar mejores y más excitantes experiencias. Es una meta alcanzable, sin embargo, los seres humanos tienden a rechazar lo novedoso, se sienten amenazados ante la posibilidad de fracaso, de no dar la medida, de salir reprobados a los ojos de su pareja y lo que es peor: anticipan el fracaso y evitan tomar riesgo por temor a quedar en ridículo.

La vergüenza es un sentimiento aprendido. Los niños no la poseen, sino que la desarrollan como consecuencia de ser expuestos frecuentemente por los adultos. Esos señalamientos son recreados en su meta cuando creen se verán expuestos al ridículo. Esto hace que siendo adultos inhiban su capacidad de descubrimiento sexual.

Imagen: Unsplash/ Rachael Gorjestani

Quedarse en el terreno de lo conocido puede ser para algunas personas su mejor y más plácida alternativa y para otros el motivo de mayor frustración; por ello, es muy importante que la pareja dialogue y lo haga de manera franca y respetuosa:

“¿Quieres que busquemos otros caminos de placer?, ¿otras posiciones?, ¿incluir juguetes sexuales o juegos eróticos? Vamos a intentarlo.”

Darse la oportunidad de descubrirse eróticamente generará los resultados esperados.

A FAVOR

No se necesita un banquete para tener una alimentación balanceada. Muchas personas disfrutan su sexualidad en ese maravilloso sube y baja de la vida tranquila en casa. Las relaciones no son de ninguna manera espectaculares ni requieren serlo.

Tienen encuentros dos o tres veces a la semana, salen a disfrutar fuera de casa alimentos o diversiones y viven una rutina de vida que no es propiamente aburrida.

Para aquellos que llegan a considerar la velocidad como sinónimo de novedad, este tipo de vida puede parecer demasiado lento y sin brillo, solo que cada pareja tiene la alternativa de disfrutarse en la forma que mejor le plazca.

La intimidad emocional construirá alrededor de estas parejas un vínculo poderoso que se reforzará por su sexualidad en el clima, frecuencia y estilo que decidan. Esto no indica que no exista fuego y deseo, sino solamente que la pasión no se expresa con prácticas alternativas sexuales. No se considera necesario ni se exige.

OTROS EN CAMBIO

La contraparte de la versión vainilla se puede denominar estilo vainilla renovado. Bajo este enfoque, la pareja vainilla llega a considerarse en proceso de apertura, al punto de no rechazar que existen otras versiones del amor íntimo y están dispuestas a experimentarlo.

Imagen: Adobe Stock

Conversan sobre qué pueden hacer si se dan permiso. Se escuchan sin interrupción y, aunque sea con timidez, exploran algunas versiones de juegos sexuales suaves. Si se sienten a gusto, pasan a otros más intensos.

No permanecen aislados, conversan con otras parejas sobre conductas íntimas que otros realizan. Analizan el uso de juguetes eróticos, buscan información o acuden a tiendas para adultos para imaginar una una versión diferente de su vida sexual, no porque se sientan a disgusto con la que tienen, sino por la sana curiosidad de imaginarse en otros escenarios.

Muchas veces se llega a considerar a los practicantes del sexo vainilla como rígidos e incapaces del cambio. Esto es un error. Muchas parejas llegan a preguntarse si aquello que vieron como sucio o denigrante, como el sexo oral o anal, realmente lo era.

Viven su intimidad vainilla renovada sin tener que hacer malabarismos en la cama o asumir conductas riesgosas, asumen que tienen una vida en común y que pueden tenerla mejor.

TOMAR DECISIONES

Como cada cabeza es un mundo, a veces lo más complicado es llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

Las parejas vainilla son ciertamente convencionales, pero no aburridas. Existe un ingrediente que no falla: el placer sexual compartido. Sin embargo, si eventualmente llegan a sentir hastío, entonces requieren de asesoría psicosexual profesional.

Si se desea más pasión, intensidad o frecuencia y ambos manifiestan la iniciativa requerida, entonces los resultados les complacerán, ya que cuentan con los dos mejores ingredientes: el amor y la pasión.

Una hoguera puede aumentar su fuego si agregamos combustible. Existen elementos que pueden intensificar el placer si se aceptan de manera consensuada.

Cada pareja necesita darse el tiempo y la oportunidad de llegar a un acuerdo erótico que pueda ajustarse a su particular estilo de vida. ¿Usted qué prefiere: vainilla o vainilla renovado?