La importancia del descanso

Uno de los errores más comunes en la higiene del sueño es pensar que dormir es sinónimo de descanso, cuando esta necesidad del ser humano es más compleja de lo que se piensa.

El cuerpo humano requiere de ciertas horas de descanso para brindar energía al siguiente día, así como un lugar cómodo para acostarse.

“El descanso pleno te permite realizar al cien por ciento tus actividades, te permite sentirte más saludable. Simplemente, mejora tu humor, el de los niños. Los médicos dicen que los niños crecen mientras duermen, es clave el descanso en la niñez”, comparte Laura Rodríguez, asesora del descanso y gerente de Super Colchones de Torreón.

Tanto niños como adultos tienen necesidades diferentes debido al desarrollo y actividades diarias que lleguen a hacer.

El estrés y el sobrepeso son condiciones que interfieren en el correcto descanso de las personas, así como el lugar que eligen para tratar de descansar.

“En la actualidad hay mucho sobrepeso y hay personas que se quejan de algunos colchones que compran, que se hunden y se deforman. Muchas de las veces se preocupan más por lo que va a durar el colchón que realmente el descanso que les va a ofrecer”, dice Laura.

Para atender esta necesidad, es importante tener un lugar y espacio de descanso idóneo.

“Una de las recomendaciones que se dan para tener un buen descanso, es que la habitación donde duermas la uses única y exclusivamente para descansar y elegir un buen colchón, porque al tener uno que no sea el ideal para nosotros, no alcanzamos a llegar esa fase del sueño que nos brinda el descanso total”, expone Rodríguez.