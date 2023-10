La hipertensión arterial, un enemigo silencioso

La hipertensión arterial es una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes. Se presenta cuando la sangre de nuestro organismo tiene una presión más alta de lo habitual y ésta se ejerce sobre los vasos sanguíneos. "Esto genera un daño porque los vasos están capacitados para una presión de 120/80. Entonces, cuando esta se incrementa, causa daño a los vasos, al corazón, y también puede dañar diferentes estructuras en el organismo", explica la doctora Julieta de la Luz, gerente médico del área cardiovascular en Sanofi medicinas generales México.

Contrario a la creencia popular, esta enfermedad no es exclusiva de un grupo de edad avanzado. "Hay personas muy jóvenes que pueden tener hipertensión arterial, pero, habitualmente cuando les da antes de la edad adulta, es decir, cuando son adolescentes o niños, generalmente se da de manera secundaria. De hecho, se llama hipertensión arterial secundaria y suele estar generada por alguna situación identificable y que se puede tratar".

"Por otra parte, la hipertensión arterial del adulto (después de los 18 años) se presenta aproximadamente entre el 30 y 40 por ciento de la población", explica la especialista cardiovascular.

Claro está que no tiene el mismo riesgo un adulto joven que uno de edad mediana o el adulto mayor. "Conforme se va avanzando en edad, hay mucha más posibilidad de tener hipertensión arterial. En la población arriba de los 60 años, habitualmente, este riesgo se ve mucho más incrementado y se presenta con mucha mayor frecuencia", añade.



La población en México tiene una prevalencia de padecer hipertensión arterial y, de acuerdo con las cifras, esta va de 31 a 48%. "Esto quiere decir que tres de cada 10 adultos tienen hipertensión o, incluso, cinco de cada 10. Pero, en general, la prevalencia es muy similar en el mundo. Lo que no es similar es el control. Desafortunadamente el control en algunos países no es el correcto", comenta. De igual manera, es raro que alguien presente hipertensión sin que ésta venga acompañada de otras enfermedades. "Habitualmente el paciente que tiene hipertensión tiene también diabetes. También suele tener sobrepeso u obesidad. Y, por supuesto, al ir sumando enfermedades, se suman los factores de riesgo", comenta. Estos factores de riesgo hacen que el paciente pueda presentar algún evento cardiovascular mayor como un infarto.

La detección

La hipertensión arterial no presenta síntomas exactos para detectarla. Sin embargo, hay sintomatología que la gente refiere con frecuencia como son el dolor de cabeza, zumbido en los oídos, lucecitas en los ojos y hasta sangrado de nariz, pero, la realidad, es que la mayoría de los pacientes hipertensos no los tienen.

"De hecho, a la hipertensión se le llama el asesino silencioso porque muchas veces una persona que nunca tuvo un síntoma aparente de repente tiene una embolia en la noche, va al doctor y ve que tiene su presión arterial alta y que no tiene ningún otro problema más que eso. Lo más seguro es que esto no sucedió de la noche a la mañana, sino que ha tenido la presión elevada durante años".

"Mi recomendación es: cuando se llega a la edad adulta hay que comenzar a revisar la presión arterial. Si se es muy joven y la presión arterial sale de 120/80, la revisión es tres años después. Pero, si después de eso un día se la revisan y ya está entre 130/90, por ejemplo, hay que tomar acciones inmediatas, recibir un tratamiento adecuado y tratar de evitar complicaciones como un evento vascular cerebral, una retinopatía hipertensiva o un daño renal importante como lo es la insuficiencia", aconseja la médica especialista".

Prevención y tratamiento

Existen medidas de prevención que nos permiten permanecer con una salud cardiovascular adecuada. "A esto se le llama prevención primaria y consiste en no tener sobrepeso u obesidad, no fumar, hacer ejercicio regular y comer sanamente. No hay una fórmula que impida que nos dé hipertensión arterial. Sin embargo, la prevención trata de reducir riesgos y, generalmente, cuando las personas se mantienen con todas estas medidas saludables es más difícil que se presente", señala.

En relación con el tratamiento, no existe una cura. Al tratarse de una enfermedad crónica, se requiere de un tratamiento de control.

"Lo que va a hacer es reducir las cifras de presión arterial y prevenir los daños que pudieran generarse por ésta. "Una vez que se tiene la presión arterial alta, esta se tiene que tratar con medicamentos y es para siempre", concluye.