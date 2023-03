¡Es hoy! Arranca la Fiesta de Robótica FIRST Laguna Regional 2023

Todo está prácticamente listo para que hoy jueves arranque la fiesta de robots más importante de la Comarca Lagunera: FIRST Laguna Regional 2023 "Potenciando el futuro". Más de mil 500 estudiantes de 12 estados de la República Mexicana vivirán una experiencia increíble y tendrán la oportunidad de reimaginar el futuro de la energía sostenible a través de la competencia de robótica más sobresaliente de la región.

El evento es organizado por Industrias Peñoles y comprende del 23 al 25 de marzo. En esta ocasión, el reto de FIRST se denominó "Charged Up" y se desarrollará en una impresionante cancha que se instaló en el auditorio Santiago A. Garza de la Mora del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna.

Son 39 equipos de robótica de todo el país, de los cuales 25 son patrocinados por Peñoles y Fresnillo plc. De estos últimos, 13 son de la región lagunera. Los 25 equipos de robótica patrocinados por Peñoles, se traducen en 830 jóvenes, de los cuales el 41.8 % son mujeres y 58.2 % hombres. A la fecha y bajo el auspicio de dicha compañía, han participado 5 mil 412 estudiantes.

Este torneo regional, forma parte de FIRST Robotics Competition, mismo que involucró a Peñoles desde hace 11 años por invitación de FIRST México.

ACTIVIDADES

Ayer, los representantes de cada equipo ingresaron a dejar sus robots y materiales en el área de "pits" y en punto de las 8:30 horas de este jueves se abrirá el registro y la inspección. Hoy se tiene programada la junta de "drivers", la cancha abrirá para mediciones y calibración, se celebrarán corridas práctica y después se cerrará el área de "pits" y el taller (Machine shop).

Mañana viernes, la inauguración de FIRST Laguna Regional será a las 8:30 de la mañana y después darán inicio las rondas de clasificación y las primeras premiaciones. El sábado se celebrará una ceremonia de apertura, las corridas de clasificación, la selección de alianzas, las corridas de playoffs y la premiación. En esta emocionante competencia de robótica, se hará entrega del Impact Award (anteriormente Chairman´s Award). Es el premio más prestigioso de FIRST y en él, se honra al equipo que mejor representa un modelo para que otros equipos lo emulen y mejor representa la misión de FIRST. Quien lo gane, obtendrá su pase al mundial, que se celebrará en abril de este año en Houston, Texas. La alianza que acumule el mayor puntaje, también avanzará a la eliminatoria mundialista.

Esta gran aventura estará abierta al público en general y de manera especial, Industrias Peñoles lanzó la invitación para grupos escolares de quinto y sexto grado de primaria así como secundaria y preparatoria.

Sobresaliente

La fiesta de robótica más grande de La Laguna.

* Los objetivos principales del reto 'Charged Up' son promover la responsabilidad ambiental, el futuro sostenible y el uso eficiente de energía.

* Toda la competencia se podrá seguir a través de las redes oficiales de FIRST Laguna Regional.

* El evento reunirá a más de mil 500 estudiantes de entre 14 y 17 años de distintos estados del país.

* Se estima una derrama muy importante para La Laguna, pues habrá una ocupación de alrededor de 700 habitaciones de hoteles, con un cálculo de 3.5 millones de pesos.