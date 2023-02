Germinal, de Tania Tagle, una mirada política hacia la maternidad

La aparición de dos líneas moradas en la prueba de embarazo cambiaron su vida en una tarde de febrero. Tania Tagle (Ciudad de México, 1986), ensayista mexicana, licenciada en Literatura Hispánica por la Universidad de Guanajuato (UG), pensó de inmediato en la diosa Coatlicue, “el epítome de la madre y la monstruosidad” para la cultura mexica.

El avance de las semanas la llevó a redactar un diario. A su vez, ella trabajaba en un ensayo sobre el concepto de la monstruosidad. Fue inevitable el encuentro entre ambos factores. La idea de la monstruosidad no dejaba de rondarla, al tiempo que su cuerpo cambiaba por el embarazo y la realidad parecía deformarse al unísono.

Esto es relatado por la escritora en la introducción de Germinal (Lumen, 2023), un ensayo que, a partir de los tópicos de la monstruosidad y el milagro, aborda el tema de la maternidad, cuestiona la visión tradicional y señala los elementos que suelen ser omitidos socialmente. “Explorar esa relación entre la experiencia individual del embarazo y la forma en que se colectiviza a través de la monstruosidad me pareció casi natural”. Por tal motivo, en palabras de la propia autora, se trata de un libro “hecho de curiosidad y de miedo”.

Desglose

La visión de la monstruosidad es un tema que le llamó la atención desde antes del embarazo. Académicamente, había trabajado a profundidad en temas de identidad y alteridad, sobre el pensar como “el otro” se percibe en muchas ocasiones como un “otro” monstrificado.

“Empecé a indagar por qué el monstruo es monstruo con relación a la alteridad, a aquello que nos confronta, etcétera. Eso me interesaba mucho y me fui dando cuenta de que en realidad el concepto de monstruo se ha construido relativamente muy nuevo. El monstruo que nosotros conocemos viene del monstruo victoriano, tendrá unos doscientos y tantos años, pero el monstruo anteriormente era otra cosa”, comenta Tania Tagle en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Le interesó la parte transgresora del monstruo, la que rompe las normas tanto estéticas como morales. Tagle añade que por más ajeno que parezca este concepto, convoca a los seres humanos porque siempre contiene algo de nosotros.

“Estaba muy clavada en ese tema y de repente me empecé a dar cuenta de que estaba viviendo mi embarazo de esa manera, como un otro que había llegado a confrontarme. Yo no tenía herramientas para procesar en mi realidad que estaba rompiendo con la vida que tenía y eso es algo que pasa siempre con el monstruo: hay una realidad aparentemente ordenada, una narrativa y de repente llega el monstruo e irrumpe. Me di cuenta de que estaba sintiendo lo mismo que estaba teorizando en el otro texto”.

La ensayista comenta que el embarazo suele ser tratado como un proceso meramente mamífero y natural, donde a la mujer se le infantiliza dentro de otro cuerpo: el social. Generalmente, no se repara en preguntas y reflexiones filosóficas sobre este fuerte tránsito para las mujeres, tanto a nivel físico como psicológico, por lo que es necesario inaugurar el debate.

En esta exploración, Tagle cita diversas lecturas griegas, latinas y hebreas, para luego plantearlas sobre el papel y cuestionar el desarrollo de su contenido. Platón y Heidegger son solo algunos de los filósofos abordados sobre el tema de la maternidad.

“No me había encontrado con textos que reflejaran las preguntas que estaba teniendo en ese momento. Entonces, busqué diálogo con autores o pensadores muy canónicos, que permean a toda la cultura y dije: ‘Bueno, aquí hay algo’. Me pasó también qué gran parte de los autores con los que estoy dialogando en el libro son hombres. No creo que no existiesen mujeres que no se hayan planteado esto o que lo hayan reflexionado, pero no sobrevivieron esas reflexiones”.

Esa ausencia de testimonios femeninos también contribuyó a la redacción de Germinal. Tagle notó un hueco importante, una perspectiva ausente y la necesidad de evidenciar una voz no localizada. La angustia heideggeriana es ejemplo de lo anterior, pues se trata de una angustia sin objeto; es decir, se localiza en abstracciones.

“También me hace mucho ruido pensar que me encuentro con un montón de filósofos varones que se están preguntando por qué estamos en el mundo. Y es algo tan sencillo que suena ridículo, porque de entrada tu madre decidió parirte, pero esa reflexión no está ahí tampoco. Y ¿por qué eligió mi mamá parirme? Es una pregunta ética importante que te haces cuando estás gestando. ¿Qué derecho tengo yo de traer a un ser humano? ¿Qué derecho tengo yo de hacer que un ser humano cargue con el precio de su propia existencia? Esa pregunta tampoco está allí”.

Además del concepto del monstruo, Tagle desglosa el “milagro” desde sus raíces. Al acercarse el momento del parto, otras cuestiones afloraron ante la perspectiva de que el parto es un milagro o es el milagro de la vida. La autora localizó contradicciones y las desarrolló en su texto.

“Si me dicen que un parto es algo supernatural, que mi cuerpo va a saber hacer porque es parte de la naturaleza, de mi naturaleza de mujer y, al mismo tiempo, me están diciendo que un milagro es un acontecimiento sobrenatural o contranatural, allí hay una contradicción que a mí me interesaba explorar”.

Postura política

Tania Tagle decidió ser madre por primera vez al comer en una fonda del mercado de Mixcoac, en Ciudad de México. La mesera que la atendía también estaba embarazada, aunque con una mayor gestación. Tagle observó cómo se llevaba la mano a la barriga inconscientemente en distintas ocasiones y se proyectó: se imaginó caminando como ella y tuvo un momento de ilusión.

“Nos falta escuchar a las madres, mucho más. Madre es una figura mitificada, yo diría que hasta mistificada que, en nuestra cultura, particularmente mexicana o latinoamericana, ocupa un lugar bien importante. Sin embargo, es un lugar que está atravesado por un montón de violencia y de silenciamiento. Considero que mi maternidad es una apuesta política”.

Actualmente, Tania Tagle es madre de dos hijos varones. Considera que una madre cría en solitario para muchas cosas y, en otras, lo hace insertada en un cuerpo social. Desde su reflexión, el resultado de una crianza no puede atribuirse en su totalidad a una madre o una familia, porque el cuerpo social influye todo el tiempo.

“Lo que más me gustaría que aprendan mis hijos es a cuidar de otros, también en un acto político y de resistencia, en un mundo que nos está atomizando cada vez más, que nos está volviendo individuos más egoístas, que solo se preocupan por sí mismos”.