Fuera de contexto documento filtrado de Fiscalía Anticorrupción, es politiquería: CTM

El documento filtrado en redes sociales y medios de comunicación que señala la investigación de probables actos delictivos de funcionarios y ex funcionarios públicos del Ayuntamiento De Monclova, fue sacado de contexto para iniciar una campaña de desprestigio político.

Esto fue señalado por Javier Hernández del Ángel, concesionario de taxis y Secretario General de los trabajadores del servicio de transporte público de la región centro del estado, de la confederación de trabajadores de México (CTM).

El representante de los trabajadores del volante indicó que el documento que circula en redes sociales es referente a una infundada denuncia de expedición de concesiones.

Agregó que no tiene relación con el juicio que enfrenta Gerardo García Castillo por otra clase de delitos durante el servicio público.

Señaló que hay un ex candidato a la alcaldía, ex diputado federal, ex panista, ex candidato independiente y rechazado de Morena, quien en sus redes sociales desinforma a la población con datos de torcidos y ajenos de el oficio de la fiscalía anticorrupción por el tema de los taxis, Con el proceso penal a García Castillo.

Son cuestiones personales entre ellos y el escollo de generar confusión y desinformación a la ciudadanía previo a las elecciones del 4 de junio, consideró el representante cetemista.

Javier Hernández del Ángel es uno de los concesionarios que aparecen en el documento.