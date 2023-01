Frutas para aumentar la masa muscular

Además de las frutas y verduras, es vital consumir carbohidratos para aportar energía al cuerpo.

Hacer ejercicio y alimentarse saludablemente son dos hábitos que deben estar presentes en tu día a día. Muchas personas se preocupan por seguir dietas rigurosas, cuando la realidad es que las frutas son una excelente alternativa para lograr objetivos como aumentar la masa muscular.

Mantener el Índice de Masa Muscular en su estado ideal es importante para el bienestar físico y emocional. Pero lograr aumentarla no debe ser motivo para frustrarse, al contrario, balancear los alimentos que consumes es un buen paso para comenzar.

Cada persona es un mundo, por ello, incrementar la masa muscular no es algo que se consiga en poco tiempo. No obstante, realizar el entrenamiento adecuado y mantener una dieta saludable te ayudará a cumplir tu objetivo, por ello, te compartimos las frutas que sí o sí debes comer.

HÁBITOS PARA AUMENTAR LA MASA MUSCULAR

Cuando de nuestro cuerpo se trata buscamos obtener resultados lo más pronto posible. Y en ocasiones nos olvidamos que hay muchos factores que intervienen en el crecimiento de los músculos, entre ellos, la genética.

La masa muscular ayuda a mantener la postura y nos facilita movernos para realizar ciertas actividades diarias. Por si fuera poco, protege al cuerpo de los cambios de temperatura y de impactos, como caídas o golpes, según explica un artículo publicado por la Universidad La Salle.

De acuerdo con la información, es fundamental tomar en cuenta que las rutinas de entrenamiento deben adaptarse a tus hábitos deportivos. Recuerda que no es sano excederse para intentar cumplir tu meta.

Y aunque cuando queremos aumentar masa muscular buscamos estar más activos, el descanso debe ser parte imprescindible de nuestro plan. Procura dormir al menos 8 horas diarias y poner pausa a la actividad física para relajarte.

¡El balance es la clave! Si el ejercicio y la nutrición están optimizados, puedes llegar a tener una ganancia de entre 0.25 y 0.5 kilogramos a la semana. El Gatorade Sports Science Institute explica que, además de las frutas y verduras, es vital consumir carbohidratos para aportar energía al cuerpo y dosificar el consumo de proteínas.

INCREMENTA LA INGESTA DE ESTAS FRUTAS PARA GANAR MASA MUSCULAR

1. Plátano. Son una fuente alta de hidratos de carbono, potasio, calcio y magnesio. El plátano es ideal para reducir el cansancio, disminuir la fatiga, estimular el proceso de digestión y proteger a tu cuerpo de calambres musculares. ¡Te ayudará a recuperarte rápido después del entrenamiento!

2. Fresa. Tienen un potente poder antioxidante, por lo que contribuyen a que tu organismo libere los líquidos y toxinas retenidas. Luego de ejercitarte procura beber un jugo de fresas, ya que la mayoría de su composición es agua, vitamina C, potasio y calcio para mantenerte hidratado.

3. Aguacate. Además de su contenido de proteínas y grasas saturadas, aporta Omega 3 el cual aumenta la masa muscular en combinación con otros aceites vegetales, como el Omega 6. ¡Es una bomba saludable para tu dieta! El aguacate ofrece los nutrientes suficientes para mejorar la recuperación de los músculos y la regeneración de sus fibras.

4. Naranja. En general, todas las frutas pertenecientes al grupo de los cítricos son un excelente aporte para mantenerte en forma. La naranja en particular contiene grandes concentraciones de vitamina C, la cual es indispensable para la producción de colágeno. Dicho nutriente mejora la elasticidad en los músculos, cartílagos, tendones y ligamentos, tal como lo explica el portal Medline Plus.

5. Arándanos. Es una de las frutas con menor porcentaje calórico, una porción de 100 gramos tiene solo alrededor de 40 calorías. También posee propiedades antioxidantes, vitamina C y fibra, los cuales fortalecen el sistema inmunitario, según detalla la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

6. Piña. La Fundación Española de Nutrición explica que la bromelina dota a este fruto de una cualidad antiinflamatoria, perfecta para reparar lesiones provocadas por la intensa actividad física. Asimismo, produce energía, mejora la circulación sanguínea y su poder diurético ayuda a eliminar líquidos y toxinas del organismo.

Ahora que ya sabes cuáles son las frutas que te ayudan a aumentar la masa muscular, aprovecha sus nutrientes y complementa tus dietas con hábitos saludables para ti.