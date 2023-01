Filtran documento de investigación de Fiscalía Anticorrupción, aparecen dos exalcaldes de Monclova

Un documento girado por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila, fue filtrado a los medios de comunicación y las redes sociales. El oficio solicita datos de 13 personas, algunos funcionarios y ex funcionarios públicos, entre las que aparecen dos ex alcaldes.

Los comentarios en redes sociales y de algunos actores políticos locales como el ex diputado César Flores Sosa, señalan que la misiva, fechada el 15 de noviembre de 2022 y con el número FGE-FEHC-DGP/1314/2020 está relacionada al proceso penal que se le sigue al ex presidente municipal de Monclova, Gerardo García Castillo, uno de los 13 mencionados en la lista.

El documento fue girado al Secretario del Ayuntamiento de Monclova, y le pide en base a la carpeta de investigación FEHC/167/2022 El nombramiento cargo o comisión, funciones, salario y retribuciones y domicilio de 13 personas, algunas aún en el servicio público municipal.

La lista inicia con el nombre de Alfredo Paredes López, ex alcalde de Monclova; Juan Carlos Terrazas Hernández, ex tesorero; Esteban Martin Blackaller Rosas, ex secretario del ayuntamiento; Juan Enrique Luna Valadez, ex director de transporte municipal; Javier Hernández del Ángel, concesionario de taxis y representante de transportistas de CTM; Mario Valdés Orzúa, concesionario de taxis; Antonio Gaytán San Miguel; Juan Manuel Vázquez de la Rosa; Eleuterio López Leos, actual secretario del ayuntamiento; Rogelio Ramón Galván, regidor presidente de la Comisión de Transporte; Lizeth Iveth Hernández Guerrero, secretaria de la dirección de transporte y vialidad; David González Ramírez; y Gerardo García Castillo, ex alcalde.

Lopez Leos, entrevistado sobre este documento, señaló que se recibió en su despacho a mediados de noviembre, y fue para solicitar la información antes mencionada de la lista en cuestión.

Indicó que se entregó lo requerido a la fiscalía anticorrupción en el tiempo establecido, y agregó que en la carpeta de investigación por la que se hizo la petición es en base a una denuncia presentada por el concesionario Raúl Neri, y relacionada a la supuesta expedición de nuevos permisos para taxi.

El funcionario municipal explicó que no se generaron concesiones nuevas durante la administración del entonces alcalde Alfredo Paredes, como lo señala en su demanda Raúl Neri. Precisó que los permisos señalados por el Taxista tienen fecha de creación de la administración anterior, la de Gerardo García Castillo.

Consideró que se trata de una confusión, pues no es lo mismo expedición de nuevas concesiones, que activación de concesiones ya existentes.

Lopez Leos manifestó que ninguno de los 13 citados en el oficio enfrenta alguna situación jurídica o legal por la carpeta de investigación FEHC/167/2022. “El documento que yo recibí y que están compartiendo en redes no es una denuncia ni es una citación. Es una solicitud de información de los cargos, sueldos y domicilios de las personas ahí señaladas. No todos son o fueron funcionarios públicos y así se lo hicimos saber a la Fiscalía” apuntó.

Recalcó que el caso de la investigación es la persona de expedición de concesiones para Taxi, hecho que no ocurrió, y no se relaciona con el proceso penal que se le siguen en Saltillo a Gerardo García Castillo por Ejercicio Abusivo de Funciones en su modalidad de Adquisiciones ilegales, de cuando fue alcalde de Monclova,

La causa penal de García Castillo es la número 27/2023.