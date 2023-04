FGE advierte de retenes falsos denunciados por conductores

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) recomendó a los ciudadanos viajar de día durante estas vacaciones, pues en algunas carreteras se han denunciado casos de retenes falsos, que son colocados para despojar a los viajantes de sus vehículos.

“Esos procuran asegurarles el vehículo para quedarse con ellos y luego ya soltarlos por la brecha a los conductores”, dijo Gerardo Márquez, fiscal general del estado.

Indicó que lo anterior, ha sido denunciado por las víctimas, no obstante, no se tiene la certeza, pues es en áreas donde las autoridades de Coahuila, ya no tienen competencia.

“Nos lo informan, no tenemos constancia, porque no pasamos hasta allá, pero nos informan los que han sido despojados de los vehículos que es por la tarde cayendo la noche”, dijo.

Trascendió que éstos incluso han sido denunciados por ciudadanos tanto en la carretera federal 57, así como como la 54 rumbo Zacatecas.

Recordó que desde el año pasado a la fecha se tienen alrededor de siete casos de viajeros que fueron despojados de sus unidades, sobre todo de La Laguna.