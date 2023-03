Familia de Evelyn Guardado se unió a marcha pacifista en Piedras Negras

Familiares de Evelyn Guardado, la joven nigropetense que desapareció en Eagle Pass y posteriormente fue localizada sin vida, se sumaron a la manifestación pacifista de mujeres y pidieron justicia para ella; además de sumarse a la petición de las madres de mujeres desaparecidas.

Encabezadas por Griselda Guardado, madre de la joven asesinada, otras mujeres de la familia se unieron a la mencionada marcha y lo hicieron portando un cartelón con el mensaje: "Agradece que queremos justicia y no venganza"; acompañado de la foto del presunto homicida.

Griselda Guardado manifestó que pide justicia por su hija y por todas las muchachas desaparecidas, porque sus madres están sufriendo demasiado y manifestó que espera en Dios que se haga justicia; pues manifestó que es un dolor muy grande el que están pasando.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

"Horrible, horrible, que nunca en mi vida imaginé que iba a pasar algo así, nunca. Nunca, nunca en mi vida, me imaginé que iba a pasar algo así, le tocó a una de mis hijas y yo le pido a mi Dios que se haga (justicia) para ella y para todas las muchachas que están desaparecidas", manifestó la madre de Evelyn.

Respecto a las investigaciones que se realizan en la vecina ciudad de Eagle Pass, respecto al asesinato de su hija, manifestó que hay avances, pero que todo sigue bajo investigación.

Griselda Guardado envió un mensaje para aquellas personas que odian a las mujeres, recordándoles que ellos también vienen de una madre, de una mujer.

"Y como el que asesinó a mi hija, pues también es padre, tiene una niña, tiene un niño, tiene hijos; y es nacido por una madre y no sé porque se ensañó en matar a mi hija como lo hizo. Y no me explico", fue lo que manifestó.

Antecedentes

Evelyn Guardado, fue una mujer de 24 años y madre de un pequeño de tres años, quién laboró como custodio en una cárcel GEO en Eagle Pass; la cual desapareció el 31 de enero y fue reportada el 01 de febrero a las autoridades de aquella ciudad fronteriza de Texas, conforme al último contacto que se tuvo con ella.

(Foto: RENÉ ARELLANO / EL SIGLO COAHUILA)

Tras días de búsquedas e investigación que realizaron tanto las autoridades como la propia familia de Evelyn Guardado, el pasado martes 07 de febrero se localizó su cuerpo sin vida, desnudo y con visibles huellas de violencia; sus restos fueron localizados en un rancho cercano a la carretera 277, al norte del Condado de Maverick.

Ese mismo día fue detenido Jesús Vásquez, quién es señalado como presunto responsable; quien desde el inicio aparecía como sospechoso, pero fue hasta que se localizó el cuerpo que se le detuvo cuando huía por la carretera 57 para tomar la interestatal 35 hacia San Antonio, Texas.

Actualmente se continúan con las investigaciones, por la probable participación de más personas en estos hechos, mientras que Jesús Vázquez permanece detenido, luego que un juez fijo una fianza de un millón de dólares para que pudiera recuperar su libertad y un intento por reducir el monto, lo cual fue rechazado.