Falso, apertura de Puentes Internacionales: Hermelo Castillón

Hermelo Castillón Martínez, Secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, dio a conocer que desde hace algunos días ha estado circulando una información falsa sobre la liberación de los Puentes Internacionales y lo cual, está generando que grupos de migrantes acudan a los accesos a los puertos fronterizos.

El funcionario municipal refirió que se trata de información falsa que replicaron inicialmente en redes sociales y ahora de boca en boca; situación que viene a generar que se ponga en riesgo a los mismos migrantes de perder la oportunidad de ser admitidos en los Estados Unidos.

"Esa información, en el sentido de que los puentes están abiertos, están liberados para que cualquier persona pueda accesar en esos trámites, no es más que una falsedad", fue lo que manifestó el Secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras.

Señaló que no existen indicaciones en ese sentido, estableciendo que las autoridades de los Estados Unidos en la comunicación que mantienen con las autoridades de México; no han hecho saber nada al respecto y reiteró que la única forma que permite el acceso es a través de CBP ONE.

Recordó que es la aplicación en la que solicitan su ingreso hacia los Estados Unidos y no hay otro mecanismo que lo permita hacer; pues el hecho de ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos, eso basta o es suficiente para que no vuelvan a tener oportunidad alguna al respecto.