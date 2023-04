Fabián Espejel Sainz de la Peña gana Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2023

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación de Literatura, y el gobierno del estado de Aguascalientes, anunciaron que el poeta Fabián Espejel Sainz de la Peña resultó el ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2023 por su obra titulada Antártida.

Nacido en Ciudad de México en 1995, el autor se desempeña como poeta y traductor. Estudió Lenguas y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De igual manera, ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Creadores del Fonca (SACPC). Además de colaborar en varias publicaciones periódicas de circulación nacional y gestionar el blog La ruta vertical, sobre la traducción de poemas.

Se indicó que el jurado de esta edición del Premio de Poesía Aguascalientes estuvo conformado por Jeannette L. Clariond, Jorge Ruiz Dueñas y Jorge Humberto Chávez, quienes eligieron al ganador de manera unánime, pues su libro ostenta alta densidad poética, relevante manejo del ritmo versicular y también otorga un fresco impulso a la crónica de la poesía mexicana.

Por su parte, Fabián Espejel Sainz de la Peña indicó que Antártida es un poemario cuya inspiración radica en la expedición que hizo el noruego Roald Amundsen, en 1911, con el objetivo de llegar al Polo Sur, un punto lejano de la tierra que no se había explorado. Entre bitácora de viajes, postales y versos, el libro intenta cruzar las fronteras de los poemarios convencionales.

“En mi caso, este premio es un gran aliciente, pues todavía no tengo libros publicados y anteriormente no había ganado ningún premio. Representa, por un lado, tener más confianza en mi trabajo; también creo que los premios le pueden dar mayor visibilidad a las cosas. No es que definan qué es la literatura, pero sí ayudan a visibilizar ciertos trabajos que, muchas veces, pasan inadvertidos”, manifestó el ganador en un comunicado compartido por el INBAL.

Cabe señalar que el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2023 consiste en un diploma, la publicación de la obra y un estímulo económico de 500 mil pesos mexicanos. El galardón será entregado en el marco del Programa Cultural de la Feria de San Marcos 2023, que actualmente se celebra en Aguascalientes.