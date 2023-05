Esto pasa si buscas Grogu en Google en el Día de Star Wars

Este 4 de mayo se celebra el "May the force be with you" o Día de Star Wars, fecha en que los fans de la franquicia realizan numerosas actividades para conmemorar la Guerra de las Galaxias.

Desde festivales, proyecciones de películas y hasta disfraces con los personajes más populares de la saga: Darth Vader, Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y no podría faltar Baby Yoda.

Este día, la criatura tomó el control del buscador de Google mediante una divertida animación.

En el marco del Día de Star Wars, Google habilitó una función o "easter egg" para que los fans de Grogu disfruten los encantos del personaje al momento de realizar una exploración en internet.

Al introducir la palabra "Grogu", el buscador arroja una animación de la pequeña criatura en la esquina inferior derecha. Al hacer clic sobre ella, Baby Yoda utiliza su "fuerza" para derribar los bloques de la pantalla, como las fotos y textos.

Entre más se presione la animación, Grogu continúa tirando los bloques en los que se muestra la información del personaje, datos curiosos, vídeos de él en YouTube, escenas de la película y mucho más.

De igual manera, es posible compartir el "easter egg" en Facebook, Twitter o por correo electrónico para que más personas disfruten de la animación.

Al hacer clic sobre Grogu, el personaje desordena los elementos del buscador.

Grogu es uno de los personajes fundamentales de Star Wars y también aparece en la serie The Mandalorian.

El personaje fue criado en el Templo Jedi en Coruscant, según consta en la franquicia. Y su aspecto adorable lo ha convertido en uno de los más consentidos de Star Wars.