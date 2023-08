"Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa", RAE para mentira. Es ambigua, una expresión contraria a lo que se sabe puede ayudar al conocimiento. Diferir de creencias o formas de pensar, es una de las libertades básicas del ser humano. ¿Entonces, cómo entender a la mentira?

El Antiguo Testamento es mucho más severo, la mentira es aquello que destruye la fidelidad comunitaria basada en la palabra de Dios. A Maquiavelo se le adjudica ser un defensor de la mentira. Pero en sus textos, la condena: "…no se puede llamar virtud… no tener palabra". La virtù fue eje central de su pensamiento. Quien sí defendió satíricamente a la mentira como un instrumento útil para el gobernante, fue Jonathan Swift, el conocido escritor irlandés del siglo XVIII, autor de Los viajes de Gulliver. El arte de la mentira política, es tan breve como ingenioso.

En la literatura, la mentira -un hecho no comprobable- ha encontrado una muy buena recepción. Grandes textos como Los miserables de Victor Hugo, están basados en hechos reales -que son narrados hasta el detalle- pero entrelazados con invenciones del dramaturgo y poeta. Autores como Mario Vargas Llosa -La verdad de las mentiras- o Sergio Ramírez -El viejo arte de mentir-, han explicado puntualmente porque la ficción encuentra en las invenciones un gran apoyo: sirven para explicar realidades. Pero, en política la exigencia es otra.

Los políticos, para conquistar el poder, están obligados a hablar del futuro. Inventan lo que sus acciones traerán. Quién predice el futuro miente, no hay escapatoria. Los que asientan sus dichos en predicciones científicas, también mienten, pero mucho menos. El futuro es muy chapucero. Por ello, se da por hecho que en las campañas las mentiras desfilan con descaro. Pero, qué ocurre, o debiera ocurrir, cuando, ya se está en la conducción de un país. Varios autores han tratado el tema, quizá la pionera Sissela Bok, filósofa de Harvard y único ser humano hijo de dos premios nobel, los Myrdal. Bok publicó en 1978, un libro que causó revuelo Lying: Moral Choice in Public and Private Live. A esa publicación han seguido otras, como Lying de Sam Harris. La conclusión es la misma: quien miente desde el poder es un perverso. ¿Por qué?

Se justifica que un general no despliegue sus cartas, pondría en riesgo a sus tropas. Pero de un gobernante se espera que se conduzca con la verdad. Sólo así, los gobernados pueden entender el por qué de tales o cuales acciones. De hecho, está obligado normativamente a no falsear. Ocultar información, manipularla, es equivalente a engañar, es una acción fraudulenta. Un engaño puede pasar desapercibido, pero el cúmulo de mentiras es imposible de ocultar. Hoy vivimos esa miserable condición.

El actual gobierno llegó falseando con generalidades: todo lo que venía del pasado era un horror, de ahí los problemas. Pero el tiempo pasa y va desnudando los dichos: no todo lo que se hizo en el pasado fue equívoco, por el contrario, hubo muchos aciertos. También es claro, que muchos de los muy graves problemas que hoy vivimos, son resultado de las acciones de este gobierno. Llegó la hora de aclarar cuentas.

Es falso que las familias mexicanas hoy vivan mejor. Los niveles de consumo rozan a los de 2016. Es falso que el brutal deterioro del sistema de salud venga del pasado. Con deficiencias, pero funcionaba. Es falso que haya avances en la seguridad de la población. La suma de homicidios dolosos y desaparecidos, es un horror. Es falso que los problemas de educación sean herencia. Con muchas carencias, pero desde hace décadas se mostraban avances. Lo que hoy ocurre con los libros de texto gratuitos, es una creación de este régimen. Es falso que exista menos corrupción. Está a la vista de todos. Es falso…es falso…

Desde el primer minuto han mentido en muchos frentes, entonces… son perversos.

¡A desmentir!