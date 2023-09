En la sombra de Checo

Con cariño en su lucha para el padre Gerardo Zataráin

La alegría es un fin en sí misma y en los sueños del viviente esperanzado circulan los deseos de meterse en una existencia similar a una película, con todas las luces encendidas, con la tecnología a disposición para montarse en el coche de Sergio Pérez, escolta de Verstappen, que desea volar para establecer su propio mundo, tomando la velocidad como un placer, porque al volante, Checo se convierte en la fábrica de sueños de millares que lo seguimos y deseamos volar a su lado.

Cada semana hay voces que lo ponen fuera de Red Bull y esas son heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos, porque de acuerdo a lo que vemos, el mexicano se mantiene segundo superando a una orquesta de estrellas (Sainz, Hamilton, Leclerc, Alonso) y con Max arriba. Corre y nos hace soñar a todos y su impacto nos deja con el deseo de seguir viviendo a esa velocidad y nos dejamos llevar para hacer un recorrido de lugares como citas de grandes amores.

Primero a Los Ángeles, para impedir que el zurdo Urías (27) entre en un lío de violencia doméstica calificada de "grave". No pudimos llegar a tiempo. Él ha lanzado en 21 partidos esta temporada con Dodgers. Tiene récord de 11-8, ha recibido 112 hits, entre ellos 21 cuadrangulares y le han hecho 61 carreras, tiene 117 ponches. Gana un millón de dólares. Siendo estrella e ídolo con su equipo, ¿cómo le puede pasar eso? Ya en 2019 tuvo un castigo por situación similar de 20 partidos. Este asunto hoy, puede costarle la carrera.

Viajando con Checo uno inventa caminos y lugares. No, él la tiene fija, no se trata de andar construyendo paisajes sonoros, sino veta de amores y nos lleva al venerado sitio lagunero donde el pueblo guinda está reunido. En el Revolución querido flotan en el ambiente las almas de héroes que juegan allá arriba. Zacatillo, Chanquilón, Fortes, Garibay, Pajarito, Dihigo, Miñoso y los actuales hombres de UL son chicos fornidos que hablan spanglish y se visten como vampiros, que piensan en Puebla, pero antes deben chupar la sangre de los Tecolotes y hoy mismo se citaron en Laredo.

En el viejo estadio uno comprueba que la risa es el lenguaje del alma y que existe, dijera Pablo Neruda (1904-1973) sabiamente: "Hay un cierto placer en la locura que solo el loco conoce". Y uno se forma como alguien de esos, pues antes del juego uno siente que circulan las risas y palabras de tantas figuras que alcanzamos a ver y sentir como Pollorena, Bonfils, Maytorena, Lauro Cervantes, Zoilo Versallles, Blas Santana, Lupe Salinas, Paco Chávez, Peyton, Enrique Romo, Perry, Dave Stockstill y desde luego al fenomenal Rommel Canada. Son tantos. Son leyendas en el aire.

Neruda tiene frases que se acomodan al tiempo. Como ésta: "No tienes idea de lo mucho que te he esperado. He cruzado océanos de tiempo para poder encontrarte". Eso fue lo que dijimos en 1983 cuando Santos inició su camino en la Segunda B, impulsados por las gestiones de Pepe Díaz Couder del IMSS local e introduciendo a un grupo de chicos dirigidos por Jainel Ramírez (f). Santos pasó a Segunda A con los goles de Puma Rodríguez, que corría como un corcel fino a los balones largos que le ofrecía Fernando de la Rosa. En 1988 ese equipo se fue a primera porque Salvador Necochea compró la franquicia de los Ángeles de Puebla. El resto ya es historia conocida. Lo que no se entiende es porqué no se menciona a estos personajes. No todo es Orlegi. Las ilusiones son del tamaño de tu imaginación remata Neruda, que se ubica de nuevo: "Porque sin buscarte te ando encontrando en todos lados, principalmente cuando cierro los ojos".

