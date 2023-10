'Llueve más adentro que afuera', ciudadanos evidencian deficiencias en el Hospital General de Torreón

Han transcurrido ocho años de que comenzó a operar el Hospital General de Torreón a espaldas del Manto de la Virgen y las autoridades del estado han sido incapaces de resolver las deficiencias en la infraestructura, que se evidencian cada que llueve y que provocan un riesgo laboral para trabajadores e infecciones nosocomiales para pacientes.

En el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Coahuila invirtió 923 mil 974.80 pesos en la impermeabilización de una superficie de 1,691.21 metros cuadrados (m²).

Y ayer, algunos trabajadores dijeron a El Siglo de Torreón que se volvió a impermeabilizar hace un par de meses por lo que "es una burla" que con las lluvias que se han registrado esta semana, nuevamente haya goteras y caída de falsos plafones en consultorios, en el lactario, Urgencias, área Respiratoria, Cirugía, Toco y Pediatría.

También se filtró el agua en los pasillos de ingreso a la Sala de Hemodinamia (inaugurada la semana pasada), auditorio, en Medicina Interna, en Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) y en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), entre otros.

'SE NOS CAYÓ UNA PACIENTE'

Ayer, se suspendió la Consulta Externa debido a múltiples encharcamientos que ocasionaron que una mujer embarazada resbalara y fuera ingresada a Urgencias porque le subió la presión.

"Se nos cayó una paciente, es una vergüenza, no es justo porque aquí viene mucha gente, también tenemos miedo de que se nos caiga un adulto mayor, las autoridades son las que deben de ver esta situación", comentó el personal sanitario.

En la sala de espera de Consulta Externa, había cubetas, botes para basura, cartones y batas de hospital para captar el agua de lluvia, misma que se coló a los consultorios, además de cintas para delimitar las áreas que estaban llenas de agua.

El personal de limpieza, ayer no se dio abasto. Estaban sacando el agua con escobas, trapeadores y trapos. A las labores se sumó el personal de salud.

El Siglo de Torreón tiene imágenes donde se observa al personal de salud atendiendo a pacientes hospitalizados en el área de Pediatría, mientras intendencia limpiaba el agua y retiraba cartones remojados.

También se dijo que se habían cancelado las cirugías electivas, aunque esta versión no pudo ser confirmada debido a que la directora del hospital, Carmen López Rubio se negó a hablar sobre el tema con los medios de comunicación.

Además, se dio a conocer que había cajas que contenían material de farmacia que se mojaron. "Era material que tenían que regresar a Saltillo como recetas y papelería, era de farmacia. El hospital se nos está cayendo a pedazos, ya tanto y tanto pues se va cayendo el techo, ahorita en la mañana que llegamos estaba todo inundado. Ahorita estamos cancelando las citas de la consulta para que no haya riesgos, eso lo determinó el Consejo Técnico, ya no aguantamos, ya nada más esperamos a que nos aplaste la caída de un techo", dijo otro trabajador.

'LLUEVE MÁS ADENTRO QUE AFUERA'

"Acá está inundado señora, no puede pasar, no se me vaya a caer, ya me dieron orden de no dejar entrar a nadie", le dijo un guardia de seguridad a una mujer que pretendía ingresar a dicha área, minutos después de las doce del día.

Esta clínica fue inaugurada el 5 de agosto de 2015 por el exgobernador priista Rubén Moreira Valdés y se invirtieron más de 420 millones de pesos. Tardó cinco años en construirse y la obra sufrió retrasos por falta de recursos.

Carlos Hugo Pérez Calderón, secretario de Asuntos Laborales de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) en La Laguna, dijo que "llueve más adentro que afuera" y que pese a las distintas minutas que se han firmado, la autoridad estatal no ha resuelto esta problemática.

"La infraestructura sigue siendo deficiente, es lo mismo de siempre y un cuento de nunca acabar. Las minutas nada más son cuestiones protocolarias, con los mandos medios de la Secretaría de Salud nunca se resuelve nada", apuntó.

Aunado a esta situación, señaló que hay otros temas graves en esta clínica de segundo nivel. Indicó que la semana pasada, no había biometrías hemáticas, químicas sanguíneas y tiempos de coagulación necesarios para determinar los diagnósticos y evaluar el tratamiento a seguir de los pacientes.

Dijo que se estaba canalizando a las familias a la Cruz Roja Mexicana o a otros laboratorios, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes y la seguridad del personal de salud, pues puede desencadenar una mala práctica.

