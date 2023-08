El PAP puede salvar tu vida

El cáncer de cuello uterino (CaCu) es el segundo más diagnosticado en México, detalla la dependencia. Para hacerle frente, se ha mostrado que la detección basada en la prueba de papanicolaou (PAP) es efectiva para reducir las tasas de incidencia y mortalidad.

El hubiera sí existe

Resulta alarmante que se trate de un problema de salud pública y que aún así exista una brecha de desconocimiento acerca de la magnitud del CaCu.

La revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señala que al menos diez mujeres mueren al día a causa de esta enfermedad y se proporciona atención médica a casi nueve mil casos al año.

Una muerte por cáncer cervicouterino es prevenible debido a que se trata de un tipo de cáncer curable si se diagnostica a tiempo por medio de una prueba, como lo es el PAP, la cual reduce la incidencia del CaCu en un 60-90 por ciento y la mortalidad en un 90 por ciento.

Miedo a lo desconocido

Una investigación que forma parte del proyecto Fondo Nacional de Investigación en Salud (FONIS) en Chile, señala que el personal de salud atribuye la no realización del PAP a factores como la falta de conocimiento, miedo a recibir un diagnóstico de cáncer, falta de tiempo, falta de cumplimiento en las guías de tamizaje, dolor, entre otros. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) agrega que se cree que al no tener una pareja estable no es necesario el examen, lo cual es erróneo.

La prueba de Papanicolaou, también llamada citología cervical, consta de un examen que busca células anormales en el cuello uterino que es posible se conviertan en cáncer. MedlinePlus indica que consiste en realizar un suave raspado de la abertura del cuello uterino para tomar células y examinarlas bajo un microscopio. El cuello uterino es “la parte más baja del útero que desemboca en la parte superior de la vagina”.

La toma de muestra no se siente puesto que el cuello uterino no tiene fibras sensitivas a diferencia de la vagina. La molestia similar a los cólicos menstruales proviene al ingresar el aparato para mantener las paredes vaginales separadas al cual se le llama espéculo vaginal, este se introduce por la vagina y permite al examinador ver la entrada al útero. Una vez colocado, se recogen las células de manera suave mediante un hisopo, una espátula o cepillo. Puede llegar a sentir presión y un poco de sangrado después del examen, lo cual es normal.

Generalmente, este proceso posee una duración de cinco minutos, sin embargo, es tiempo suficiente para salvar tu vida. Sólo queda esperar resultados los cuáles se entregan de una a tres semanas.

Es normal sentirse incómoda ante la examinación íntima, pero no por ello se debe tomar a la ligera el no realizarse esta prueba.

¿Quiénes deben realizarse el PAP?

La Secretaría de Salud recomienda la prueba a las mujeres entre los 24 y 64 años que presenten factores de riesgo para cáncer como tabaquismo, desnutrición, presentar infección por virus de papiloma humano o haber padecido alguna enfermedad de transmisión sexual. Además, el PAP se debe repetir cada tres años. MedlinePlus detalla que es óptimo repetir la prueba deido a que el cáncer cervical se desarrolla de forma lenta, por lo que “las pruebas de Papanicolaou repetidas encuentran cambios a tiempo para dar tratamiento antes de que el cáncer se desarrolle”.

Mayo Clinic menciona que no importan los antecedentes de relaciones sexuales, también las mujeres que no han tenido relaciones pueden hacerse la prueba de Papanicolaou. Todo dependerá del análisis que el médico indique necesario realizarlo.

Para las mujeres de 30 años o más pueden considerar realizarse una prueba para el virus del papiloma humano (VPH) en lugar del Papanicolaou o ambas.

Asimismo, se debe evitar la prueba durante el periodo menstrual y se recomienda evitar tener relaciones sexuales, usar medicamentos vaginales, cremas o geles espermicidas dos días antes del PAP, dado que “estas sustancias pueden eliminar u ocultar las células anormales” señala MayoClinic.