El mito de las razas humanas

La longeva serie animada Los Simpson ha perdurado en el tiempo, manteniendo su relevancia gracias a su aguda sátira de la sociedad. El personaje del señor Burns se erige como un símbolo de maldad, encarnando las motivaciones retorcidas que pueden esconderse detrás de ciertas acciones. En una escena memorable, Burns utiliza un modelo del cerebro humano para ilustrar que una mujer estaba destinada a la vida criminal, reviviendo la idea de la frenología, una teoría que vincula la forma del cráneo con las capacidades mentales. A pesar de las advertencias de Smithers, su asistente, sobre el rechazo de esta pseudociencia desde hace 160 años, Burns persiste en esta creencia sin base científica, exponiendo la ceguera de alguien que, a pesar de la falta de respaldo, se aferra a la noción de superioridad racial.

La frenología, en esencia, intentaba establecer conexiones entre la forma de la cabeza y las características psicológicas y de personalidad de un individuo. Surgida en el siglo XIX, afirmaba que diferentes partes del cráneo se asociaban con diversas habilidades mentales y rasgos. Sin embargo, carecía de fundamentos y fue rechazada por la comunidad académica hace más de un siglo.

En el contexto histórico, algunos defensores de ideas discriminatorias y racistas, incluidos los que pretendían aplicar la teoría de la evolución de Darwin a los fenómenos sociales y culturales, intentaron utilizar la frenología para justificar sus creencias.

Durante el régimen de Adolf Hitler en Alemania, seguidores del Partido Nazi acudieron a este tipo de teorías para respaldar su ideología racista y justificar la supuesta superioridad de la “raza aria”. Esto nos lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que figuras contemporáneas en el poder aún puedan sostener estas ideas sin sustento.

SUPREMACISMO CONTEMPORÁNEO

El 26 de agosto, Jacksonville, Florida, fue testigo de un trágico suceso que dejó una herida profunda en la conciencia colectiva. Ryan Christopher Palmeter, un joven de 21 años con vínculos supremacistas blancos, desencadenó un tiroteo impregnado de odio racial. En este acto de violencia, tres personas afroamericanas perdieron la vida. El perpetrador dejó evidencias inquietantes: dibujó una esvástica en el arma que disparó y escribió textos que sugieren que su acción podría estar relacionada con el aniversario de otro tiroteo en Jacksonville.

Supremacistas blancos emplearon la frenología para justificar la esclavitud.

Ciertos medios, como el diario El País, parecen distraerse con titulares enfocados en la compra legal de armas por parte del tirador, en lugar de centrarse en la naturaleza de odio racial con la que se perpetró el crimen. No se debe subestimar la gravedad de la situación: se trata de alguien que utilizó símbolos nazis y planificó meticulosamente el ataque para que ocurriera en un vecindario predominantemente afroamericano. El titular adecuado debería señalar que fue un acto de terrorismo. Detrás de todo esto subyace un sistema; no fue un suceso que emergiera de la nada.

Es relevante mencionar que, recientemente, el gobierno de Florida respaldó una investigación que afirma que las personas negras se beneficiaron de la esclavitud. El 23 de julio del presente año, la BBC informó sobre el nuevo plan de estudios en dicho estado, el cual ha sido objeto de controversia por sus pautas acerca de la historia afroestadounidense. Si bien abarca enseñanzas sobre cómo los afroamericanos influyeron positivamente en el país y sobre los avances en los derechos civiles, también presenta interpretaciones discutibles. Por ejemplo, enfatiza cómo supuestamente los esclavos desarrollaron habilidades para su beneficio personal mientras fueron privados de su libertad, lo cual ha suscitado críticas y preocupaciones entre educadores y defensores de los derechos civiles.

Estamos en el año 2023 y vemos cómo el gobierno de Florida respalda estudios que sugieren que no todo fue tan negativo para las víctimas de la esclavitud. ¿Sería excesivamente sorprendente pensar que aún podrían creer en la frenología?

FRENOLOGÍA Y PREJUICIOS

En virtud de un detallado análisis titulado Phrenology and “scientific racism” in the 19th century (Frenología y “racismo científico” en el siglo XIX), nos situamos en las décadas de 1830 y 1840 en Estados Unidos. Este periodo, caracterizado por la lucha abolicionista y las complejas relaciones entre colonos anglosajones y comunidades nativas americanas, atestiguó el ascenso de la frenología como una tendencia popular que los supremacistas blancos emplearon para justificar la esclavitud.

Resulta llamativo observar cómo esta perspectiva, en parte, obtuvo respaldo de figuras médicas notables como Charles Caldwell. Al examinar cráneos de diversos individuos, incluyendo aquellos de origen africano, en el Museo de Frenología en París, el investigador arribó en 1837 a una conclusión que, aunque actualmente está descartada por completo, encontró apoyo en su época: los cráneos de personas africanas exhibían una suerte de “domesticidad” que las predisponía para la esclavitud, una idea que abogaba por la necesidad de que tuvieran un amo.

Imagen: octante.mx

El eco de estas nociones se expandió rápidamente por Estados Unidos, en parte incentivado por la incansable labor de Caldwell. Este médico recorrió el curso del río Mississippi en sus travesías, inculcando la creencia de que las facultades intelectuales de los africanos eran inherentemente inferiores, una insinuación que sugería un estatus subhumano. Aunque sus palabras carecían de fundamento, se convirtieron en la base para sostener la esclavitud y la segregación racial, instituciones execrables que arrojan una sombra oscura sobre la historia estadounidense.

Caldwell no conocía límites en su equivocada visión del mundo. Afirmaba que había órganos presuntamente menos desarrollados en los africanos, que los situaban más cerca de la condición animal que de la caucásica.

Hoy se sabe que, en realidad, todos los humanos tienen exactamente la misma colección de genes, con versiones ligeramente diferentes que definen, por ejemplo, el color de piel o la textura del pelo. De hecho, hay más cercanía genética entre una persona y otra (sean de la etnia que sean), que entre un chimpancé y otro, a pesar de que la población de nuestra especie supera por mucho a la de nuestros primos primates. Bajo esta premisa, puede asegurarse que las razas humanas son biológicamente inexistentes, y que las diferencias entre cada individuo son tan mínimas que es imposible que un grupo de gente sea intelectualmente superior a otro por características tan aleatorias como sus rasgos fenotípicos o su forma craneal. La ciencia ha comprobado contundentemente que pertenecemos a la especie humana, y más allá de eso no hay nada que nos distinga significativamente al uno del otro.

Tomando eso en cuenta, cabe mencionar que la popular cuenta de Instagram Diet Prada presenta su artículo sobre el tiroteo en Jacksonville con el título Black floridians targeted in racially-motivated shooting that left 3 dead (Afroamericanos de Florida, blanco de un tiroteo motivado por cuestiones raciales que dejó 3 muertos). Su comentario más destacado es igual de contundente: “La raza no motivó este asesinato, lo hizo la ideología racista”.

Así es, una cuenta de Instagram que se centra principalmente en la moda logra abordar el tema de manera más efectiva que los principales periódicos del mundo.