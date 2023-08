Donan prótesis de Lupita y buscan a otro candidato que necesite una más

En agradecimiento a lo mucho que ha recibido por parte de conocidos y desconocidos, Lupita Olguín donó una de sus prótesis oculares a un joven que debido al cáncer perdió su ojo derecho y está en busca de un candidato para entregar en donación la prótesis izquierda.

Margarita López, su mamá, recordó que la pequeña Lupita, ahora de 13 años de edad, fue prematura, pues nació de 5 meses y 3 semanas de gestación, generando así un padecimiento llamado retinopatía del prematuro, lo que causó ceguera en ambos ojos.

Además, presentó hidrocefalia, lo que no permitió el uso de válvula, así como atrofia cortical, que afectó su desarrollo.

(CORTESÍA)

Debido a su condición y a que la pequeña le fue diagnosticado Phthisis bulbi, nombre de la condición del ojo ciego y doloroso, a la edad de 9 años le fueron retirados sus dos ojos. Ante tal procedimiento, le fue necesario colocar dos prótesis para evitar malformaciones de su cráneo, que aún se encontraba en desarrollo.

Ya que cada prótesis tenía un costo de 25 mil pesos, fue necesario lanzar un llamado de ayuda a la sociedad, puesto que Lupita venía de una intervención costosa, de unos 70 mil pesos, que se realizó en el medio privado, porque en el Seguro Social le indicaron que todo estaba bien y que su dolor solo era producto de su imaginación, decidieron solicitar una segunda opinión, resultando el retiro de sus globos oculares.

El llamado de ayuda se hizo y de inmediato la gente de Tlahualilo, de donde son originarias, atendió y fue posible comprarlas. Dos años más tarde fue necesario cambiarlas, por lo que se dio a conocer este nuevo llamado a través de El Siglo de Torreón. Tal fue la respuesta que fue posible comprar las prótesis y los viáticos para viajar a Monterrey, Nuevo León, donde se le colocarían las nuevas, esto en el 2023.

“Recibimos el apoyo de mucha gente, en días pasados un joven publicó que necesitaba una prótesis porque le habían quitado su ojo por cáncer, él se dio cuenta que tenía las prótesis de Lupita porque también en Facebook publicaron que una niña requería de una prótesis y que necesitaban dinero para comprarla, entonces yo hago el comentario de que tengo las prótesis de mi hija, que se las dono porque mi hija ya no las está ocupando, pero no me contestaron,

Fue precisamente ese comentario que leyó Darío, el joven que estaba reuniendo lo necesario para comprar su prótesis. Y al contactarse con Margarita, se le indicó que si le quedaba, con gusto se le daría, pero si no, que la entregara para buscar a quien le pudiera ser de utilidad.

Y así pasó. Ahora Darío cuenta con una nueva prótesis y la familia de Lupita espera a la persona que solicite dé la otra prótesis del ojo izquierdo para hacer la donación.

De acuerdo con Margarita, “(todo esto es) para que las personas que nos apoyaron, se den cuenta que ahora estamos haciendo la donación de estas prótesis, si alguien la necesita, es una prótesis izquierda, si hay alguien que la necesite, con gusto”.