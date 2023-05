Dirigencia nacional del PT prioriza alianza para 2024; cierra filas con Morena y Guadiana en Coahuila

Tal cual ocurrió el sábado pasado con el Partido Verde Ecologista, la dirigencia nacional del Partido de Trabajo (PT) privilegió la intención de ir en una alianza con Morena en las elecciones presidenciales de 2024 y manifestó en ese sentido su respaldo a Morena y su candidato, Armando Guadiana, en la elección por la gubernatura de Coahuila, este próximo 4 de junio.

En rueda de prensa conjunta, encabezada por Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, se dio lectura a un comunicado mediante el cual el Partido del Trabajo se pronunció "por la unidad y garantizar la alianza Juntos Haremos Historia en 2024", reiterando su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se dijeron convencidos de que “hoy más que nunca se requiere conjugar esfuerzos” para concretar la llamada Cuarta Transformación.

En voz de una representación de legisladores del PT, la dirigencia nacional de ese partido aseguró que su "lealtad al proyecto de transformación impulsado por el presidente es incuestionable", por lo que adelantaron que irán en la alianza Juntos Haremos Historia para las elecciones presidenciales de 2024 y, en referencia al 4 de junio en Coahuila, anunciaron que "la dirección nacional del PT acordó ir en unidad y garantizar la consolidación de la Cuarta Transformación".

Aclararon, sin embargo, que este cierre de filas con los morenistas y su candidato, Armando Guadiana, no tiene efectos legales, pues las boletas ya están impresas, por lo que la dirigencia nacional del PT señaló que Ricardo Mejía Berdeja, a quien habían postulado como candidato en Coahuila, "está a la voluntad de la ciudadanía este 4 de junio", pero "la dirección nacional manifiesta ir juntos con Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien de México, por eso, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato" Guadiana Tijerina.

ARGUMENTOS DE MARIO DELGADO Y ALBERTO ANAYA

Respecto a esta decisión del Partido del Trabajo (PT), Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, señaló que hoy es "un día histórico para nuestro movimiento. Estamos aquí para garantizar que el legado de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación trascienda a las siguientes generaciones".

Y haciendo un repaso por las obras y programas de AMLO, Delgado Carrillo manifestó que los tiempos actuales "son momentos cruciales y debemos estar a la altura de nuestro pueblo", por tanto, el dirigente nacional de Morena pidió que "de aquí en adelante, que nada ni nadie nos divida", pues "ningún interés personal, ningún ego desmedido, ninguna vanidad, ningún interés de grupo puede estar por encima del proyecto de transformación nacional".

En tanto, Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, recordó el apoyo que históricamente este partido ha dado al presidente López Obrador, por lo que defendió el sumarse a Morena en las elecciones de este próximo 4 de junio en Coahuila, tomando como base la determinación de conservar la coalición Juntos Haremos Historia en 2024.

"Tenemos que ir juntos, porque es la única manera de poder garantizar el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia y su candidato, pero, sobre todo, garantizar que en 2024 va a llegar un presidente que sea la continuidad de la Cuarta Transformación iniciada con el presidente Andrés Manuel López Obrador", argumentó Anaya Gutiérrez, adelantando que esta alianza se buscará lo mismo para las presidenciales que para la contienda por el Congreso.

POSTURA DE RICARDO MEJÍA BERDEJA

Cabe recordar que en entrevista con distintos medios y en una llamada con El Siglo de Torreón, el candidato Ricardo Mejía Berdeja rechazó declinar en su intención de llegar a la gubernatura de Coahuila, dijo que no se bajará de la contienda y pidió a la ciudadanía darle su apoyo, señalando que su nombre estará en la boleta.

Mejía Berdeja manifestó que "los candidatos ya registrados tienen todos sus derechos político-electorales a salvo" y que, con base a esta reglamentación, él estará en la boleta el próximo 4 de junio.

El candidato pidió a la ciudadanía informarse y advirtió que por los tiempos actuales, ya "nada puede modificarse, solo que te maten, es la única manera de bajarte. Yo no sé si quieren seguir ahora matándome, de una vez lo digo, porque me parece inusual tanta presión para un coahuilense que lo único que quiere es competir electoralmente y defender a su pueblo", dijo, reafirmando su interés por llegar a la gubernatura del estado.

Y cuestionado sobre si temía por su vida o había recibido amenazas, Ricardo Mejía Berdeja afirmó que no, pero dijo que "evidentemente, he tocado tantos intereses que me ponen en una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Pero, yo lo que pediría a los coahuilenses, es que vayan a votar".

"Esto va más allá de los partidos, mi partido es Coahuila y yo estaré en la boleta el 4 de junio", aseguró el candidato.